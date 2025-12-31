Capturan a dos objetivos prioritarios tras cateo en Hermosillo; les aseguran droga y dinero

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este miércoles los resultados de una reciente diligencia judicial realizada en Hermosillo. Mediante un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, se logró la captura de dos individuos señalados como objetivos prioritarios por las autoridades, así como la incautación de diversos materiales ilícitos.

La acción tuvo lugar durante las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre. Según el reporte institucional, la ejecución del cateo es el resultado directo de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas de manera coordinada entre la Fiscalía de Sonora y diversas instancias federales. Este tipo de acciones forman parte de la estrategia permanente de seguridad para reducir los índices de criminalidad en la región.

Dentro de los pormenores de la detención, se destacó que uno de los sujetos capturados cuenta con una orden de aprehensión vigente y es identificado en los registros oficiales como un generador de violencia con antecedentes delictivos previos. Ambos detenidos fueron vinculados por las líneas de investigación con una organización criminal que mantiene presencia y operaciones en el Estado de Sonora.

Durante la revisión del inmueble intervenido, el personal pericial y los agentes de investigación procedieron al aseguramiento de diversas dosis de sustancias con características propias de narcóticos, además de una cantidad no especificada de dinero en efectivo. Tanto los detenidos como los objetos decomisados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Operativo interinstitucional en Hermosillo deriva en aseguramiento de generadores de violencia



Resultado de labores de inteligencia a nivel central y la coordinación con autoridades federales



En los próximos días, el Ministerio Público determinará su situación jurídica y procederá con la formulación de imputaciones según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La FGJES indicó que ofrecerá mayor información a la ciudadanía conforme los tiempos procesales lo permitan, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.

