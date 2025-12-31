Capturan en Culiacán a Pedro Inzunza 'El Sagitario', operador del grupo de 'El Chapo Isidro'

Culiacán, Sinaloa.- Tras un operativo de las fuerzas federales de seguridad, se confirmó la detención de Pedro Inzunza Noriega, alias de 'El Sagitario' o 'El Señor de la Silla'. De acuerdo con los reportes oficiales de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC) y la Fiscalía General de la República (FGR), el capturado es considerado el principal operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', quien encabeza el grupo delictivo que sucedió al Cártel de los Beltrán Leyva.

La aprehensión de Inzunza Noriega se efectuó tras el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble localizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Este domicilio fue ubicado mediante labores de inteligencia técnica y de campo que permitieron establecer su vinculación con las actividades logísticas del grupo criminal. Durante el despliegue, fueron detenidas tres personas más y se aseguraron diversos armamentos, así como sustancias químicas y estupefacientes, elementos que fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

El seguimiento de las autoridades sobre la estructura de Inzunza Noriega se intensificó tras los eventos ocurridos en noviembre pasado en la zona serrana de Choix, Sinaloa. En dicho periodo, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Armada de México y civiles, operativo en el cual fue abatido Pedro Inzunza Coronel, apodado 'Pichón'. Las indagatorias posteriores confirmaron que “Pichón” era hijo de Inzunza Noriega y un eslabón clave en las operaciones tácticas de la organización en la frontera entre Sinaloa y Chihuahua.

A partir de este suceso, el intercambio de información entre las agencias de inteligencia permitió trazar la ruta de movilidad de 'El Sagitario'. Según el expediente judicial, Inzunza Noriega no solo heredó roles operativos, sino que consolidó su posición como el segundo al mando dentro de la facción de Meza Flores. Su labor consistía en supervisar la producción y el trasiego de drogas sintéticas (fentanilo y metanfetamina), además de heroína y cocaína, con destino a mercados internacionales.

Les llueve mojado a las María Fernandas reportan la detención de Pedro Noriega Inzunza alias “sagitario” en un operativo en Culiacán Sinaloa era de los “FEDI”.

Pedro Noriega Insunza es padre de el “pichón” abatido por la SEMAR en Noviembre de este año. pic.twitter.com/VDMUmAyi0I — CHISMEBELIKO (@chismebelikon) January 1, 2026

Perfil delictivo de 'El Sagitario'

La trayectoria de Pedro Inzunza Noriega dentro del crimen organizado destaca por una transición de roles financieros a operativos. Originalmente, se desempeñó como enlace para el blanqueo de activos, estableciendo estructuras financieras tanto en México como en los Estados Unidos. No obstante, tras la fragmentación de los Beltrán Leyva y la consolidación de 'El Chapo Isidro', su perfil evolucionó hacia la dirección logística, controlando rutas de transporte y el uso de empresas fachada para el contrabando a gran escala.

Este historial motivó que, el 10 de mayo de 2025, una corte federal en Nueva York presentara una acusación formal en su contra. Los cargos incluyen conspiración para la importación de sustancias controladas y delitos relacionados con la violencia armada. Un aspecto relevante en el ámbito jurídico internacional es el uso del término "terrorismo narcótico" por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para describir las actividades de su célula, debido al uso sistemático de la violencia para desestabilizar instituciones y mantener control territorial.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8La OFAC sancionó a los Beltra Leyva



Entre los 15 metsicanos sancionados están:

Gente de Fausto Isidro Meza Flores (desde 2013)

-Óscar Manuel El Músico Gastelum Uribe

-Pedro Inzunza Noriega



-José Gil Caro Quintero ¿?

-Jesús José Gil Caro Monge ¿?

uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/ZYvCzljrEO — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) December 6, 2023

Tras su detención en Culiacán, el imputado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la Ciudad de México por personal de la Marina. Inzunza Noriega quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), donde se determinará su situación jurídica.

El arresto representa un movimiento estratégico para el Estado mexicano en su intento por debilitar las redes de suministro de drogas sintéticas en el Pacífico. El proceso judicial contra Inzunza Noriega y su estructura familiar, que incluye a su hijo, Pedro Alfonso Inzunza Loaiza, continuará desarrollándose bajo la observación de autoridades binacionales, dadas las órdenes de aprehensión vigentes en ambos lados de la frontera.

Fuente: Tribuna del Yaqui