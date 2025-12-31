Cártel de Santa Rosa intenta descarrilar tren en Cortazar; Guardia Nacional refuerza seguridad

Cortázar, Guanajuato.- Durante la madrugada del pasado martes 30 de diciembre de 2025 nuevamente se hizo presente la actividad de integrantes de una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una organización considerada altamente peligrosa y que, de acuerdo con autoridades, suele cometer actos delictivos en la región Celaya-Villagrán-Cortázar. En esta ocasión, los presuntos criminales intentaron sabotear un tren de carga en el municipio de Cortázar, Guanajuato.

De acuerdo con información de Milenio, los sujetos realizaron un corte parcial en uno de los rieles con la intención de provocar el descarrilamiento de la unidad y posteriormente robar la mercancía que transportaba. Este dato fue confirmado por el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, quien explicó que la rápida reacción del operador, al reducir la velocidad del convoy, fue clave para evitar una tragedia mayor.

Tras el incidente y el fuerte susto generado, la Guardia Nacional decidió implementar un operativo especial de vigilancia en la zona para prevenir hechos similares en el futuro. Asimismo, Jiménez Lona señaló que este caso corresponde al ámbito federal; sin embargo, precisó que el Gobierno del Estado mantiene comunicación directa tanto con autoridades federales como con la empresa ferroviaria Ferromex.

Jorge Jiménez Lona

Una de las hipótesis planteadas por el funcionario es que el intento de sabotaje podría estar relacionado con el reciente decomiso de más de tres millones de litros de hidrocarburo, acción que habría afectado de manera considerable la economía de los grupos delictivos. Por su parte, dejó en claro que actualmente se trabaja de manera coordinada con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para continuar combatiendo los delitos de alto impacto.

#Seguridad | Les dieron más de 40 balazos: Esto se sabe de la MASACRE en Coacalco que dejó 3 muertos uD83DuDEA8https://t.co/oHeIS5FRdz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

Finalmente, el exasesor jurídico del Grupo Parlamentario del PAN hasta 2014 aseguró que no existen antecedentes de cortes directos a rieles en este tramo ferroviario; no obstante, reconoció que en años anteriores se registraron intentos de detener trenes mediante la colocación de diversos obstáculos sobre las vías. En este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a cualquier avance que surja en los próximos días sobre este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui