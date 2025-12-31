Choque en Ciudad Obregón: Conductora se pasa el alto y embiste a motociclista en la calle 200

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 31 de diciembre de 2025 se registró un nuevo accidente vial en Ciudad Obregón, Sonora, cuando una automovilista, quien presuntamente ignoró el respectivo señalamiento de alto, embistió al tripulante de una motocicleta en el sector poniente de la cabecera municipal de Cajeme. El ocupante de la unidad ligera resultó con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 15:50 horas, en el cruce del boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocida como calle 200, y Otancahui, en las inmediaciones de la colonia Prados del Tepeyac. Trascendió extraoficialmente que la conductora de un vehículo sedán Honda, línea Civic, modelo 1996 y color rojo con blanco, se desplazaba de oriente a poniente por la 200.

Sin embargo, al llegar al cruce con la Otancahui, se pasó el alto y ahí se originó el choque contra el motociclista, quien circulaba de norte a sur. El afectado salió proyectado contra el pavimento, aunque solamente presentó golpes leves en su cuerpo. Testigos solicitaron apoyo a través de una llamada al número de emergencia del 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron de manera inmediata a la ubicación para valorar a la víctima.

Motociclista resultó lesionado tras ser embestido por la calle 200 y Otancahui.

Minutos más tarde, los socorristas indicaron que el motociclista no necesitaba ser llevado a ningún centro médico. Se presume que los daños materiales ascienden a casi dos mil pesos, mientras que elementos del Departamento de Tránsito Municipal también arribaron al lugar ara tomar conocimiento del caso, cumplir con el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre las personas involucradas, cuyas identidades por el momento se desconocen.

Hace apenas unos días, el Departamento de Tránsito Municipal, encabezado por Luis Rey Chávez Chávez, alertó sobre el incremento en la cifra de percances viales en el mes de diciembre con 172 accidentes hasta ese momento, en los cuales 86 personas resultaron lesionadas y una perdió la vida lamentablemente. Es por ello que se exhortó a la ciudadanía a manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito.

