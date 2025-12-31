Cierre de año accidentado en Edomex: Fuerte volcadura de combi deja al menos 12 lesionados

Jaltenco, Estado de México.- Un fuerte accidente vial que involucró a una unidad de transporte público se registró la mañana de este martes 31 de diciembre, en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM). El percance ocurrió aproximadamente a las 7:52 horas (local) a la altura del kilómetro 28, dentro del municipio de Jaltenco, Estado de México, así lo informó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.

El vehículo siniestrado, una unidad tipo camioneta (combi) identificada con el número económico 467, circulaba en los carriles con dirección hacia el Estado de Puebla. Al superar la zona de la caseta de cobro de Tultepec, el conductor perdió el control de la unidad por motivos no revelados, lo que provocó en una salida de camino hacia la cuneta lateral y la posterior volcadura del vehículo sobre la superficie de rodamiento.

Tras el reporte del accidente, se activaron los protocolos de emergencia pertinentes. Elementos de la Guardia Nacional, en conjunto con paramédicos de servicios estatales y locales, arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a los ocupantes. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el traslado de al menos 12 personas lesionadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

No obstante, el personal operativo en el lugar señaló que la cifra de afectados podría ajustarse a un aproximado de 20 personas, una vez concluidas las valoraciones en sitio y los reportes de ingresos hospitalarios.

uD83DuDEA8 20 heridos tras la volcadura de transporte público en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Jaltenco. pic.twitter.com/K0vBkPSNNS — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) December 31, 2025

Afectaciones al tráfico

Las labores de auxilio y las maniobras para el retiro de la unidad accidentada, la cual presentaba daños estructurales considerables en su parte frontal, requirieron la reducción de carriles en el tramo afectado. Esta situación generó un asentamiento vehicular que se extendió por aproximadamente 2 kilómetros, afectando el flujo constante de usuarios que transitaban por esta vía de cuota durante la jornada de fin de año.

En cuanto a las causas que originaron el suceso, los primeros peritajes sugieren que el exceso de velocidad fue el factor determinante que impidió al operador mantener la estabilidad del vehículo. Personal de seguridad vial implementó un operativo de abanderamiento para resguardar la zona del siniestro y prevenir incidentes secundarios derivados del congestionamiento.

#ALMOMENTO

uD83DuDC49TERRIBLE #ACCIDENTE CARRETERO

uD83DuDEA8VOLCADURA DE COMBI EN EL CIRCUITO EXTERIOR DEL #EDOMEX DEJA 20 LESIONADOS.

la unidad de transporte circulaba sobre el

kilometro 28 en 0el municipio de #Jaltenco.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales.#estados… pic.twitter.com/ITm1bDXO34 — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) December 31, 2025

Finalmente, las autoridades estatales han exhortado a la población y a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones viales, especialmente en tramos de alta afluencia como el Circuito Exterior Mexiquense. Las investigaciones pertinentes continúan abiertas para deslindar responsabilidades jurídicas y determinar las condiciones mecánicas de la unidad de transporte involucrada.

Fuente: Tribuna de Yaqui