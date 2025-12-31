Código Rojo: Incendio en Iztapalapa consume vehículos y bodega cerca de Río Churubusco

Ciudad de México.- Un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre de 2025 provocó una intensa movilización de personal de Servicios de Emergencia en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que las llamas consumieran una bodega improvisada y varios vehículos al interior del Campamento Aculco, una instalación perteneciente al Gobierno local.

El siniestro se desató al oriente de la capital, en la intersección de Río Churubusco y Eje 6 Sur, una zona con alta afluencia vehicular incluso durante las primeras horas del día, lo que obligó a las autoridades a movilizarse rápidamente.

#LoÚltimo | Una intensa columna de humo, visible a varias cuadras a la redonda, se elevó a más de 20 metros de altura al oriente de la #CDMX.



El incidente correspondió a un incendio registrado al interior de un predio localizado en la colonia San José Aculco, en la alcaldía… pic.twitter.com/emSHUzZngd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2025

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se originó en una pequeña bodega construida con láminas metálicas, donde se almacenaban desechos y materiales diversos. Debido a las características del inmueble y a la presencia de material inflamable, las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron al menos dos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

Entre las unidades afectadas se reportó un camión recolector de basura y una camioneta, los cuales fueron consumidos casi en su totalidad por el fuego antes de que pudiera controlarse la emergencia.

Bomberos y Protección Civil evitaron un riesgo mayor

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) se trasladaron de inmediato al sitio e iniciaron labores intensas para sofocar el incendio. Las maniobras se extendieron durante varios minutos, con el objetivo principal de contener las llamas y evitar que estas se extendieran hacia otras áreas del campamento o a predios aledaños.

De manera simultánea, personal de Protección Civil realizó inspecciones de seguridad, verificando que no existieran fugas, riesgos estructurales u otras condiciones que pusieran en peligro tanto a los trabajadores del lugar como a la población cercana.

#Seguridad | Capturan a cuatro integrantes de banda criminal en Cajeme; llevaban armas de fuego y drogas uD83DuDD2BuD83DuDC8Ahttps://t.co/mWlCMLGfub — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

A pesar de la magnitud del incendio y de las pérdidas materiales registradas, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos. Apuntaron que, al momento del siniestro, únicamente se encontraban algunos trabajadores dentro de las instalaciones, quienes lograron ponerse a salvo.

Una vez controlada la emergencia, la zona quedó bajo resguardo, mientras se evalúan los daños y realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui