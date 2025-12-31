Con múltiples heridas de ARMA DE FUEGO, localizan un cuerpo en Libramiento Noroeste, NL

Escobedo, Nuevo León.- La noche de este martes 30 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un operativo de seguridad sobre el Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, luego de que se alertara sobre la posible presencia de una persona sin vida a un costado de la vialidad. Aquí te decimos todo lo que se sabe.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización ocurrió la noche del martes, alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 20 del Libramiento Noroeste, donde automovilistas que transitaban por la zona observaron un cuerpo tirado a la orilla de la carpeta asfáltica. De inmediato, realizaron el reporte a las líneas de emergencia. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Policía Municipal de Escobedo fue el primero en llegar al lugar; de inmediato, procedió a asegurar el área para evitar el paso vehicular y preservar posibles indicios relacionados con el crimen. Posteriormente, agentes ministeriales y personal especializado comenzaron con las diligencias correspondientes en el sitio.

Durante la revisión inicial, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego. De manera preliminar, trascendió que en el área fueron localizados varios casquillos percutidos, lo que reforzó la línea de investigación relacionada con un ataque armado. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente el móvil del homicidio ni se ha informado sobre posibles personas detenidas.

Minutos más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (NL) realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte y recabar mayores elementos que contribuyan a la investigación.

Hasta ahora, la víctima no ha sido identificada de manera oficial, y se desconoce su edad o características generales. Las autoridades informaron que las indagatorias continúan abiertas.

Fuente: Tribuna del Yaqui