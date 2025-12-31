Emergencia en Sonora: Se incendia tractocamión en taller del ayuntamiento de Santa Ana

Santa Ana, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre, se registró un incidente en las instalaciones del taller mecánico perteneciente al Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, ubicado en el sector conocido como Santa Ana Viejo. En percance se vio involucrado un tractocamión de volteo, propiedad del gobierno municipal, el cual sufrió un incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia a dicho lugar.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública, el fuego se originó alrededor de las primeras horas del día. Las investigaciones iniciales apuntan a que un cortocircuito en el sistema eléctrico de la pesada unidad fue el detonante del siniestro. El vehículo se encontraba estacionado dentro del área de mantenimiento cuando comenzó a emanar humo, seguido por la aparición de llamas en la zona de la cabina y el motor.

Ante el reporte recibido a través de la línea de emergencias 911, el cuerpo de Bomberos de Santa Ana activó sus protocolos de reacción. Al lugar se desplazaron seis elementos especializados a bordo de las unidades 09 y B11. La prioridad de los efectivos fue el confinamiento del fuego para evitar que las llamas alcanzaran otros vehículos oficiales estacionados en las cercanías, así como para proteger la integridad estructural del taller y los insumos inflamables que suelen almacenarse en este tipo de recintos.

Gracias a la ayuda del personal de emergencias, el incendio fue sofocado en pocos minutos. Tras extinguir las llamas, los bomberos procedieron a realizar las labores de enfriamiento y remoción de escombros para descartar cualquier riesgo. En el ámbito de las personas involucradas, se informó que no hubo lesionados por quemaduras ni intoxicaciones por inhalación de humo.

No obstante, la encargada de la custodia del taller presentó una crisis nerviosa severa por la situación. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención primaria; tras una valoración de sus signos vitales, se determinó que no requería traslado a un centro hospitalario, permaneciendo en el lugar bajo observación y recibiendo las recomendaciones pertinentes para su estabilidad emocional.

En cuanto a los daños materiales, el reporte oficial indica que el tractocamión de volteo resultó con afectaciones considerables, aunque la rápida acción evitó que el siniestro se tradujera en una pérdida total de la maquinaria o en daños a terceros. El área quedó bajo resguardo temporal de la Policía Municipal para facilitar las diligencias correspondientes.

El incendio pudo ser apagado para evitar que se extendiera

Una vez asegurada la zona y eliminados los riesgos residuales, las actividades en el taller municipal retomaron su curso habitual bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con el peritaje para confirmar de manera definitiva la causa del fallo eléctrico.

Fuente: Tribuna del Yaqui