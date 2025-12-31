En pleno Año Nuevo, rafaguean auto al sur de Ciudad Obregón; sicarios abandonaron su moto

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este miércoles 31 de diciembre, se registró una intensa movilización de los cuerpos de seguridad en el sector sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado directo contra de los ocupantes de un vehículo. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Aves del Castillo, generando el despliegue de diversas corporaciones policiales y servicios de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente tuvo lugar poco antes de las 19:00 horas sobre la calle Paseo las Palmas, en el tramo comprendido entre las calles Codorniz y Cardenal. En dicho punto, sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron un vehículo tipo sedán que se encontraba en movimiento. Según las primeras versiones, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la unidad con el objetivo de detener su marcha.

Tras el ataque, los presuntos sicarios emprendieron la huida, sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, dejaron la motocicleta abandonada a escasos metros del sitio del atentado. A pesar de los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego que recibió la carrocería del sedán, se confirmó que los tripulantes resultaron ilesos. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para brindar las primeras atenciones.

Tras una valoración rápida, se informó que las personas a bordo del vehículo no presentaban heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida, aunque fueron atendidas por crisis nerviosa derivada de la agresión. La escena fue rápidamente resguardada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes establecieron un perímetro de seguridad para preservar las evidencias.

La escena del crimen quedó acordonada y asegurada

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este suceso. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para realizar el levantamiento de diversos casquillos percutidos correspondientes a arma corta, los cuales quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica. Asimismo, abrieron una carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

