Fin de la búsqueda: Localizan con vida a Fátima Naomi; FGJES confirma que su ausencia fue voluntaria

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te dio a conocer ayer, se reportó la desaparición de la joven Fátima Naomi Corrales Gaytán, de 20 años de edad, quien había dejado de ser vista tras salir de su domicilio en Ciudad Obregón. Horas después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fue localizada con vida la noche de ayer lunes 30 de diciembre en el municipio de Empalme.

De acuerdo con la autoridad, la localización se llevó a cabo en la estación de autobuses de Empalme, sobre la carretera Ciudad Obregón–Guaymas, como resultado de las labores de búsqueda e investigación realizadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), luego de activarse la alerta correspondiente.

Localizan con vida a Fátima Naomi; FGJES confirma que su ausencia fue voluntaria

Fátima Naomi había salido de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón, sin que se tuviera conocimiento de su paradero durante varias horas, lo que motivó un llamado urgente por parte de sus familiares y la difusión de fichas de búsqueda en redes sociales y en diversos medios de comunicación.

Tras ser entrevistada por las autoridades, la joven manifestó que su ausencia fue voluntaria y obedeció a una situación de carácter personal y familiar, descartando haber sido víctima de algún delito o haber estado en riesgo durante el tiempo que permaneció fuera de su hogar.

Una vez verificado su estado de salud e integridad física, Fátima Naomi fue reintegrada con su familia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso de atender de manera inmediata los reportes de personas desaparecidas o no localizadas, priorizando la protección de la vida y la integridad de las personas.

Monserrat tiene solo 14 años y está desaparecida en Hermosillo

Mientras que en otro caso similar, se reportó que la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora activó los protocolos de búsqueda y solicita el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de Monserrat Abbysai Amarillas Atienzo, una menor de 14 años de edad cuya ubicación se desconoce actualmente. De acuerdo con la información difundida a través de la cédula de desaparición, la adolescente fue vista por última vez este domingo 28 de diciembre en la colonia Palo Fierro de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui