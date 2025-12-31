(FOTOS) Nuevo ataque contra funcionarios en EDOMEX: Hieren a balazos a servidora pública de Tecámac

Tecámac, Estado de México.- Este miércoles 31 de diciembre de 2025 una servidora pública del municipio de Tecámac, Estado de México, fue atacada a balazos cuando se encontraba muy cerca de su domicilio. La mujer, identificada como Tania 'N', fue sorprendida por las detonaciones; a pesar del fuerte susto, el hecho no pasó de una herida en uno de sus brazos. No obstante, el vehículo oficial en el que se trasladaba resultó con diversos daños, incluidos los cristales laterales.

El Ayuntamiento de Tecámac emitió un comunicado en el que explicó parte de lo ocurrido y confirmó que la funcionaria fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. En este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier información que surja en las próximas horas. Por lo pronto, de acuerdo con autoridades locales, se informó que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro.

Cabe destacar que la Guardia Nacional con presencia en Tecámac desplegó un operativo de contención, búsqueda e investigación en la zona sur del municipio, con el objetivo de dar con los responsables de la agresión. De igual manera, la dependencia solicitó que los atacantes sean sancionados conforme a la ley y, de ser necesario, se tomen en cuenta otros casos de funcionarios que han sido víctimas de amenazas e intimidaciones.

Asimismo, la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, utilizó sus redes sociales para condenar el ataque y solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que identifique y detenga a los responsables. En los últimos meses, a lo largo de la República Mexicana, diversos políticos han perdido la vida tras ser atacados a balazos e incluso perseguidos, como ocurrió con Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar en Chilpancingo, Guerrero.

"Condeno enérgicamente este atentado, al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por parte de quienes se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo cual fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable", aseveró Wong.

