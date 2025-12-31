FUERTE accidente en División del Norte moviliza a las autoridades; reportan víctima hospitalizada

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 31 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), atendieron diversas emergencias. Además del incendio reportado en la alcaldía Iztapalapa, desplegaron un operativo en Coyoacán tras el reporte de un accidente vial que dejó a un conductor prensado. Aquí te compartimos todos los detalles sobre este siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este miércoles 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, en el cruce de Árbol del Fuego y avenida División del Norte, en la colonia El Rosario, al sur de la capital mexicana. En ese punto, un vehículo particular que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y se impactó de frente contra la barda de un predio.

#PrecauciónVial | Por percance en Av. División del Norte y calle Árbol del Fuego, servicios de emergencia al lugar. pic.twitter.com/B9rnNYAaY8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 31, 2025

El choque fue de tal magnitud que el conductor quedó atrapado entre la estructura del automóvil. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los oficiales policiacos acordonaron la zona para facilitar las maniobras de rescate y evitar riesgos a otros automovilistas. En tanto, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico especializado para liberar al hombre, de 39 años de edad, quien presentaba diversas lesiones y manifestaba fuertes dolores durante las labores de extracción.

Una vez liberado, el lesionado fue estabilizado en el sitio y trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. No se han compartido más detalles sobre su estado de salud. En el vehículo también viajaba una mujer, quien resultó ilesa, de acuerdo con las autoridades, gracias a que portaba correctamente el cinturón de seguridad al momento del impacto. Las autoridades realizaron el informe policiaco correspondiente por este siniestro.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo efectos del alcohol u otras sustancias, en especial este miércoles 31 de diciembre, que se celebrará el Fin de Año 2025.

