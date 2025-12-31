Hallan abandonado cilindro de gas cloro robado en Michoacán; había alerta por su toxicidad

Morelia, Michoacán.- Tras la implementación de un operativo de búsqueda entre los tres órdenes de gobierno, las autoridades del Estado de Michoacán confirmaron este miércoles 31 de diciembre la localización y el aseguramiento de un cilindro que contenía gas cloro, el cual había sido robado ayer martes de una instalación hidráulica. El hallazgo se hizo en un terreno baldío ubicado en la Avenida Río Grande, dentro de la colonia Doctor Miguel Silva González, en Morelia.

El contenedor, con una capacidad total de 68 kilos y que se encontraba aproximadamente al 50 por ciento de su carga al momento del robo, fue ubicado gracias a las labores de patrullaje y seguimiento de las fuerzas de seguridad. Tras la confirmación visual del objeto, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia procedieron a aplicar los protocolos de manejo de materiales peligrosos para garantizar su resguardo definitivo y eliminar cualquier riesgo para la población circundante.

El incidente se originó el 30 de diciembre, cuando el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) reportó la sustracción del cilindro de las instalaciones del pozo 'El Retiro'. Debido a las propiedades químicas de la sustancia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió de inmediato una alerta de nivel de riesgo alto, dirigida no solo a Michoacán, sino también a las entidades colindantes de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero.

Fue localizado un tanque con gas cloro en un predio baldío.

Elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales realizaron inspecciones en establecimientos de comercialización de chatarra, terrenos baldíos y negocios de reciclaje donde se presumía que el cilindro podría ser abandonado o vendido por su valor material. Se mantuvo una red de notificación constante mediante correo electrónico y canales oficiales con las Unidades de Protección Civil de los estados mencionados.

Se utilizaron medios de comunicación y plataformas digitales para informar a la ciudadanía sobre las características físicas del envase, instando a la población a reportar cualquier avistamiento a los números de emergencia.

Peligros del gas cloro

El gas cloro es un elemento esencial en los procesos de potabilización del agua, sin embargo, su manejo requiere protocolos de seguridad estrictos debido a su alta toxicidad. Los informes técnicos indican que la exposición a este gas, ya sea por inhalación o contacto cutáneo, puede derivar en cuadros clínicos severos. Entre los efectos documentados se encuentran la irritación aguda de las vías respiratorias, tos persistente, dolor torácico y, en concentraciones elevadas, daño pulmonar agudo.

Asimismo, el contacto directo con la sustancia es capaz de generar quemaduras químicas en la piel y lesiones oculares graves. Por tales motivos, las autoridades enfatizaron durante todo el proceso la importancia de no manipular el objeto y mantener un perímetro de seguridad. Con la recuperación del cilindro en Morelia, se dan por concluidas las labores de búsqueda y se procede a la normalización de las actividades en la zona del hallazgo, una vez verificado que no existieron fugas ni contaminación residual en el sitio. Las autoridades competentes continuarán con las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre el robo del material.

Fuente: Tribuna del Yaqui