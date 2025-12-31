Hallan a joven ejecutado junto a supuesto narcomensaje al norte de Culiacán; tenía dos balazos

Culiacán, Sinaloa.- Junto a un presunto narcomensaje plasmado en una cartulina blanca, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado sobre un callejón de terracería que se encuentra a escaso metros de una unidad deportiva del fraccionamiento Infonavit Solidaridad, ubicado al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Trascendió de forma preliminar que la víctima presentaba al menos dos balazos al momento de ser encontrada: uno en el cráneo y otro en el cuello.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso fue identificado por sus familiares Luis Alejandro 'N.', de 19 años de edad, quien se encontraba en el cruce de la calle Tengri Khan y la avenida Manaslu, a espaldas de una tienda de conveniencia. Los hechos se registraron a las 08:30 horas, cuando vecinos del sector reportaron la presencia de una persona aparentemente sin vida tendida sobre el citado lugar y acompañado de un mensaje intimidante escrito en una cartulina.

Fue alrededor de las 8:30 horas de la mañana, cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de una persona sin vida, por un callejón de terracería, ubicado en esquina de la calle Manaslu, a unos metros de la entrada trasera de una conocida plaza comercial y a una cuadra del club deportivo del Infonavit Solidaridad", explicó el portal de noticias de Los Noticieristas.

Tras ser alertados, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se movilizaron al sitio y localizaron al masculino ya sin signos vitales, aunque se indicó que vestía una playera roja con mangas negras y un pantalón de mezclilla. Una vez que se corroboró el homicidio, los oficiales procedieron a delimitar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos de la dependencia estatal llevaron a cabo los trabajos de campo en la escena del crimen.

Por su parte, policías de investigación realizaron las averiguaciones previas sobre este hecho violento registrado en la capital sinaloense. Después de culminar con las pesquisas, el cadáver fue levantado y trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad municipal o estatal ha revelado el contenido del supuesto mensaje encontrado en la zona.

