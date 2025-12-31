Hermosillo: Detiene a José Manuel por exceso de velocidad y descubren cocaína en la colonia Gómez Morin

Hermosillo, Sonora.- El pasado martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 16:30 horas, fue detenido un sujeto que más tarde fue identificado como José Manuel 'N', de 31 años de edad, por conducir a exceso de velocidad en el cruce de las calles De Los Maestros, entre Sierra del Sur y Monte del Ajusco, ubicado en la colonia Gómez Morin, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, lo más sorprendente del caso es que el individuo, quien manejaba un automóvil de la marca Honda Civic, modelo 2020, color guinda, fue sometido a una revisión por parte de los uniformados, quienes al inspeccionar sus pertenencias localizaron aproximadamente 61 envoltorios con polvo blanco, con características similares a la cocaína. El hombre, junto con la presunta droga asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

No es la primera vez que se registra un hecho de esta naturaleza en la capital del estado, pues como te informamos en TRIBUNA, el pasado 17 de diciembre de 2025 fue detenido un individuo identificado como César Orlando 'N', de 30 años de edad, quien tenía en su posesión droga, cigarros, dinero en efectivo y un vehículo. Cabe destacar que fue localizado al exterior de un inmueble situado sobre la calle Luz Esthela Díaz, en la colonia Sierra Bonita.

El imputado, originario de Ciudad Obregón, cuenta con antecedentes penales por homicidio calificado cometido en 2014 en dicha ciudad. Al igual que en el caso anterior, tras la revisión del vehículo se localizó lo antes descrito, por lo que de inmediato quedó asegurado un Chevrolet Aveo, modelo 2017. Posteriormente, tanto el detenido como lo decomisado fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En este operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal (SPM). La violencia en la entidad continúa en aumento y, en pleno cierre de este 2025, se han reportado en distintos municipios homicidios, robos con violencia e incluso secuestros.

