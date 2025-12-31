Horror en Jalisco: Sujetos armados asesinan a joven dentro de su hogar; su esposa embarazada fue testigo

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- Durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre de 2025 volvió a registrarse un hecho violento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de que un comando armado ingresara por la fuerza a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Cántaros, específicamente en una torre departamental de dicha demarcación. Cabe destacar que este brutal ataque terminó con la vida de un joven de apenas 28 años de edad.

De acuerdo con información extraoficial, los agresores, una vez que lograron su cometido, se dieron a la fuga del lugar a bordo de una camioneta de color rojo con rumbo desconocido. Incluso, vecinos del sector escucharon las fuertes detonaciones; sin embargo, lo más lamentable del caso es que quien presenció directamente el homicidio fue su pareja sentimental, quien además se encuentra en estado de gestación.

A pesar del fuerte impacto emocional, la mujer logró comunicarse a la línea de emergencias 911, lo que permitió el arribo de elementos de la policía municipal, así como de paramédicos de la Cruz Verde Concepción. Tras revisar al masculino, los socorristas confirmaron que, lamentablemente, ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas detenidas ni sospechosos identificados.

Los homicidios siguen en aumento

Algunos medios locales señalaron que, según testigos, el hoy occiso tenía apenas dos meses de haber rentado el departamento donde ocurrieron los hechos. Se espera que en los próximos días las autoridades logren avances en torno a este caso para definir si se trató de un ataque planeado. La escena del crimen quedó bajo el resguardo de la Policía del Estado y agentes de la Fiscalía de Jalisco, quienes iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer el móvil del asesinato.

De igual forma, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) llevó a cabo el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue. Cabe mencionar que, en un hecho similar ocurrido recientemente, un empresario, su hija de 16 años de edad y su escolta perdieron la vida el pasado 29 de diciembre tras ser atacados por sujetos armados en una zona residencial de Zapopan, Jalisco.

