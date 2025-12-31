Joven con reporte de desaparición es localizado como parte de grupo criminal en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Lo que inició como un caso de desaparición de persona en el Estado de Baja California tomó un giro inesperado tras la localización de un joven de 18 años en el norte del país. Lander Alejandro 'N', quien contaba con una Alerta Amber activa desde mediados de noviembre, fue ubicado y detenido por autoridades del municipio de Guadalupe, Nuevo León, bajo cargos que lo vinculan con actividades delictivas y hechos de violencia de alto impacto.

El historial del caso se remonta al pasado 16 de noviembre, cuando el joven fue visto por última vez al salir de su domicilio en el fraccionamiento Pórticos del Mar, en la ciudad de Ensenada. Tras perder contacto con él, sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado de Baja California a emitir las fichas de búsqueda y activar los protocolos de localización. Durante poco más de 1 mes, su paradero fue desconocido, coincidiendo su ausencia con su cumpleaños número 18, ocurrido el pasado 21 de diciembre.

Sin embargo, la búsqueda concluyó cuando elementos de seguridad en Nuevo León realizaron un operativo en la colonia Escamilla. De acuerdo con los reportes de las autoridades regiomontanas, Lander Alejandro 'N' fue interceptado en el cruce de las calles Sitio de Cuautla y Plan de Ayutla. El joven no se encontraba solo; estaba acompañado por otras tres personas, quienes presuntamente integran una célula de un grupo delictivo con presencia en la zona de Guadalupe.

La detención se derivó de un reporte sobre sujetos que distribuían juguetes entre menores de edad, los cuales portaban mensajes alusivos a una organización criminal. Al arribar las unidades de seguridad, los sospechosos intentaron evadir a la autoridad a bordo de una camioneta. No obstante, el vehículo ya había sido detectado previamente por el sistema de monitoreo C-4, al estar presuntamente involucrado en un hecho violento reciente en la misma región.

uD83DuDEA8 #PorSiNoLoLeísteAyer:

Alerta Amber por Lander Alejandro León Álvarez (17), visto el 16/11 en Pórticos del Mar, #Ensenada.



uD83DuDC49 Entérate cómo puedes ayudar https://t.co/GtElYWQm19 pic.twitter.com/5uq3GVdfgj — Zona Norte (@znortemedios) November 19, 2025

Tras el aseguramiento y la revisión de la unidad, las autoridades incautaron un inventario compuesto por 144 dosis de hierba con características de la marihuana, dos armas de fuego de distinto calibre (una .223 y una 9 milímetros), más de un centenar de cartuchos útiles y dos básculas grameras. Asimismo, se confiscaron ocho cajas con juguetes etiquetados, teléfonos celulares y una maleta con diversos artículos.

Lander Alejandro 'N' está señalado por su probable participación en al menos tres asesinatos ocurridos en la entidad neoleonesa. Actualmente, el joven se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde se determinará su situación jurídica y se integrará la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de homicidio, posesión de armas y narcomenudeo.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Guadalupe -Fosfo León-



Mañosos del CDN se movían en una Pilot usada en 2 asesinatos, por eso los atoraron cuando circulaban por la colonia Escamilla, en la que repartían juguetes.



-Lander Alejandro "Tocino" de 18 años, de BC, sus padres reportaron su desaparición

-Bryan… pic.twitter.com/HWP5Mx5eOe — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui