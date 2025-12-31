Justicia para Cecilia Monzón: Dan 60 años de cárcel a su feminicida, el exdiputado Javier López

Puebla, Puebla.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó de manera oficial que un Tribunal de Enjuiciamiento ha dictado una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, Silvestre 'N' y Jair 'N'. Esta resolución judicial se deriva de su responsabilidad plenamente acreditada en el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022. La pena impuesta corresponde a la sanción máxima prevista por la legislación penal vigente para este tipo de delitos en la entidad.

El fallo se emitió tras concluir la audiencia de Individualización de Sanciones, una etapa procesal en la que el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales. Según los elementos probatorios desahogados durante el juicio oral, la Fiscalía logró demostrar la participación diferenciada de cada uno de los sentenciados. El Tribunal determinó que Javier López Zavala actuó como el autor intelectual del crimen, mientras que Silvestre 'N' y Jair 'N' fueron señalados como los autores materiales de la agresión.

Además de la pena privativa de la libertad, la resolución judicial contempla sanciones económicas significativas. Los tres sentenciados deberán cubrir el pago de una multa equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se estableció un monto por concepto de reparación del daño moral de tres mil UMA y una indemnización adicional de mil 200 UMA. Estas medidas buscan resarcir, dentro de los parámetros legales, el impacto derivado del acto ilícito.

El perfil de Javier López Zavala hizo que el caso tomara mayor relevancia, debido a su trayectoria dentro de la administración estatal y la política regional. Antes de enfrentar este proceso judicial, López Zavala ocupó cargos de alto nivel, entre los que destacan la titularidad de la Secretaría de Gobernación de Puebla, la Dirección General del DIF estatal y una diputación local en la LV Legislatura. Su carrera estuvo estrechamente vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde desempeñó diversas funciones directivas.

El origen de la investigación se remonta al 21 de mayo de 2022, en el municipio de San Pedro Cholula. Cecilia Monzón fue interceptada mientras conducía su vehículo por dos individuos que viajaban en una motocicleta, quienes efectuaron los disparos que le privaron de la vida. Las indagatorias posteriores revelaron que el móvil del crimen fue una represalia por parte de López Zavala, motivada por las demandas legales que Monzón había interpuesto en su contra relacionadas con la pensión alimenticia y el reconocimiento de derechos parentales del hijo que ambos tenían en común.

El proceso judicial para alcanzar esta sentencia enfrentó diversas etapas complejas, incluyendo múltiples recursos legales interpuestos por la defensa que prolongaron el cierre del caso. Sin embargo, tras el análisis de los alegatos finales y la valoración integral de las pruebas por parte de la autoridad judicial, se concluyó el proceso con la imposición de la máxima penalidad, cerrando así un capítulo jurídico fundamental en la búsqueda de justicia para la activista y su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui