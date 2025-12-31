Les dieron más de 40 balazos: Esto se sabe de la MASACRE en Coacalco que dejó 3 muertos

Coacalco, Estado de México.- El Estado de México (Edomex), es una de las entidades más peligrosas del país, debido al alto número de ataques armados que reporta mes con mes. En las reciente, que se convirtió en masacre, ocurrido la tarde de este martes 30 de diciembre de 2025 en inmediaciones de la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco. Este hecho violento, por desgracia, dejó tres víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, martes 30 de diciembre de 2025, minutos después de las 16:00 horas, tiempo local, en la esquina de las calles Mirasoles y Mostajos. En ese punto, cuatro hombres que se encontraban platicando e ingiriendo bebidas alcohólicas fueron sorprendidos por al menos cuatro sujetos armados que arribaron al sitio a bordo de dos motocicletas en movimiento.

La masacre se desató la tarde del martes. Foto: Twitter

Testimonios recabados por las autoridades señalan que los presuntos sicarios realizaron disparos directos en repetidas ocasiones, superando las 40 detonaciones, para posteriormente huir a gran velocidad con rumbo presuntamente a la colonia San Rafael. En el lugar, los cuatro hombres quedaron gravemente heridos sobre el asfalto. Familiares y vecinos, al escuchar los balazos, salieron de sus domicilios y solicitaron apoyo mediante el Servicio de Emergencias 911.

A la llegada de paramédicos de Protección Civil, se confirmó que tres de las víctimas ya no contaban con signos vitales, mientras que el cuarto aún presentaba vida, por lo que fue estabilizado y trasladado a la clínica 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo atención médica.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Marco, José y Edwin 'N', de entre 22 y 35 años de edad. El lesionado, también identificado como Edwin 'N', tiene 24 años. Hasta el momento, se reporta que su estado de salud es delicado.

Esta noche, cuatro personas fueron baleadas en calles de la colonia Villa de las Flores, en Coacalco; tres murieron en el sitio y uno fue hospitalizado; la zona permanece custodiada por las autoridades.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/RziBaLmdnZ — NMás (@nmas) December 31, 2025

Posteriormente, policías municipales acordonaron la zona para preservar los indicios y dieron aviso al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex), que realizó las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos. Durante la inspección inicial, se localizaron al menos 40 casquillos percutidos, presuntamente de armas calibre 9 milímetros.

De manera preliminar, autoridades investigan el ataque como una posible agresión directa relacionada con una venganza, ya que la zona ha sido identificada como un punto con antecedentes de venta y distribución de drogas. No obstante, el móvil no ha sido confirmado oficialmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui