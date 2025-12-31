Localizan a joven en hospital de Ciudad Obregón; trailero lo abandonó en Vícam y desapareció

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C. informó sobre la localización con vida de Mauricio Germán Flores, un hombre de 25 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de diciembre de 2025, cuando fue visto por última vez en la comunidad de Vícam, perteneciente al municipio de Guaymas, Sonora. Según el reporte, el joven fue localizado en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, aunque está información está a la espera de ser confirmada oficialmente.

De acuerdo con el informe difundido en redes sociales, una integrante del colectivo logró identificar a Mauricio Germán en dicho nosocomio, por lo que se notificó a la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora, quien se encargará de su traslado para que se reencuentre con su familia en las próximas horas. En redes sociales, familiares reportaron que el Mauricio viajaba como custodio en un tráiler y fue abandonado por el operador en una gasolinera.

Se le dio aviso a la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora. Ellos lo van a trasladar para que se reencuentre con su familia. Ya se está en comunicación con un hermano de él. Gracias de verdad por estar siempre atentos a cualquier llamado y apoyo hacia nosotras y para toda víctima", se puede leer en la publicación que realizó el grupo de mujeres buscadoras en su página oficial de Facebook.

En la ficha emitida, la Comisión de Búsqueda indicó que Mauricio Germán mide aproximadamente 1.63 metros de estatura y pesa alrededor de 68 kilogramos. Se describió al masculino como una persona de tez morena clara, complexión mediana, cabello negro, corto y liso, así como ojos cafés medianos. Entre sus señas particulares se informó que presenta múltiples tatuajes visibles en varias partes de su cuerpo y una perforación con arete en la oreja derecha.

Según el reporte de sus familiares, no podían mantener comunicación con él luego de que se enteraron que había sido abandonado en una gasolinera de Vícam, Sonora, por el conductor del tráiler. Uno de sus hermanos detalló que no entraban las llamadas al teléfono celular del joven, quien días después fue localizado en un centro hospitalario de Ciudad Obregón. Aunque se conoce cómo y en qué tipo de condiciones llegó al nosocomio.

Fuente: Tribuna del Yaqui