Mujer recibe brutal golpiza de su vecina en Nogales; tiene lesiones que ponen en riesgo su vida

Nogales, Sonora.- Un nuevo caso de violencia se registró en calles del municipio fronterizo de Nogales, Sonora, cuando una mujer de 40 años de edad fue agredida a golpes y patadas por su propia vecina en las inmediaciones de la colonia Del Rosario. Derivado del ataque registrado el martes 30 de diciembre de 2025, la mujer resultó con lesiones graves que ponen en riesgo su vida, por lo que tuvo que ser ingresada de urgencia a un hospital de la región.

De acuerdo con el informe oficial de la Delegación Sur de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron a las 15:30 horas aproximadamente, cuando un hombre identificado como Marcos, esposo de la fémina afectada, denunció que se encontraba en compañía de la víctima, identificada como Adriana, de 40 años. El denunciante relató que, de un instante a otro, una residente del sector, de nombre María, llegó y comenzó a atacar a su pareja, sin motivo en particular.

La agresora habría propinado golpes en el abdomen, rostro, brazos y piernas, provocando lesiones que comprometen la integridad de la perjudicada. Ante la gravedad de la agresión física, Adriana fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes efectuaron su traslado al Hospital IMSS Bienestar de la localidad. Tras realizar la respectiva, el personal médico confirmó que la mujer tenía lesiones de consideración.

Golpean a vecina de la colonia Del Rosario en Nogales, Sonora.

Según el dictamen de los especialistas, la afectada presenta lesiones craneales y en la región parietal derecha, contusiones abdominales, golpes generalizados en extremidades y un corte a la altura de la boca. La fémina continuará bajo supervisión médica, mientras que las autoridades municipales ya tomaron conocimiento del caso y trabajan en las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, y así determinar si existe un delito que perseguir.

En otro suceso similar ocurrido la tarde del pasado jueves 6 de diciembre, una adolescente de 17 años fue víctima de una agresión física en una parada de autobuses que se encuentra sobre la prolongación Álvaro Obregón, frente al plantel Conalep Nogales. Policías municipales arribaron al lugar y localizaron a la menor inconsciente, por lo que se requirió su traslado a un nosocomio cercano de la ciudad fronteriza.

Fuente: Tribuna del Yaqui