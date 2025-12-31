Niña de 3 años resulta lesionada en feria de Durango; falló la supervisión del juego mecánico

Durango, Durango.- La noche del pasado martes 30 de diciembre de 2025, una menor de tres años de edad sufrió un accidente en la Feria Navideña de Durango. De acuerdo con información de Milenio, la pequeña salió proyectada de una de las atracciones mecánicas, situación que provocó pánico entre los asistentes y derivó en la inmediata movilización de corporaciones policiacas y servicios de emergencia en el lugar.

Según Arturo Galindo Cabada, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), personal de la dependencia que se encontraba supervisando el correcto funcionamiento de las atracciones actuó de manera inmediata para auxiliar a la niña. No obstante, fue necesario su traslado al Hospital Materno Infantil, donde hasta el momento de la elaboración de esta nota continúa recibiendo atención médica por parte de especialistas.

De igual manera, el funcionario precisó que el incidente se debió a un error humano, ya que aparentemente no estuvo relacionado con una falla en el sistema motriz ni en la estructura del juego mecánico, sino con una deficiente supervisión de la atracción. Derivado de esta situación, se determinó suspender de manera inmediata el funcionamiento del aparato y las autoridades levantaron un acta administrativa contra la empresa concesionaria, lo que podría derivar en una sanción económica considerable.

La niña sigue grave

Cabe señalar que la atracción permanece fuera de operación con el objetivo de evitar que otro incidente ponga en riesgo la integridad de los asistentes. El medio antes citado añadió que los propietarios del lugar acudieron al nosocomio y se pusieron a disposición de los padres de la menor para cubrir los gastos médicos, además de colaborar con las autoridades en la investigación, la cual continúa en curso.

En TRIBUNA te mantendremos informado sobre cualquier actualización relacionada con este caso. Asimismo, se hace un llamado a padres y tutores para supervisar en todo momento a los menores, ya que en cuestión de segundos pueden encontrarse en una situación de peligro. La última actualización sobre la niña indica que su estado de salud se reporta como reservado, ya que se busca descartar lesiones internas de gravedad debido al fuerte impacto que sufrió a tan corta edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui