Sangriento fin de año: Balacera y persecución termina con tres hombres muertos en Hidalgo

Tula, Hidalgo.- Durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre, el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, fue escenario de un hecho de violencia que se tradujo en la pérdida de la vida de tres personas. El suceso, en el que hiubo disparos de armas de fuego y una persecución vehicular, generó una inmediata movilización por parte de los cuerpos de seguridad pública y de los servicios de urgencias médicas de la región.

Los reportes oficiales indican que los hechos tuvieron lugar específicamente en la colonia San José. Al arribar al sitio, los elementos de la policía municipal y estatal procedieron a establecer un cerco de seguridad siguiendo los protocolos de preservación de la escena del crimen. En el punto del ataque, las autoridades confirmaron el deceso de dos individuos, quienes presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Debido a la naturaleza del evento, el área fue restringida totalmente al tránsito vehicular y peatonal para permitir las diligencias correspondientes. De manera complementaria, el personal de emergencias brindó atención a una tercera persona que resultó lesionada durante la agresión. Tras realizar las maniobras de auxilio necesarias, se procedió a su traslado de urgencia a un centro hospitalario cercano.

Sin embargo, minutos después de haber ingresado al área de atención médica, se notificó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas recibidas. De acuerdo con los indicios recolectados en la zona y los reportes emitidos por los ciudadanos a los números de emergencia, en el lugar se contabilizaron aproximadamente 30 detonaciones de arma de fuego. Este despliegue de violencia alertó de inmediato a los residentes del sector, cuya colaboración fue clave para el arribo de las fuerzas policiales.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ha iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables. No obstante, las autoridades han confirmado que, al cierre de este reporte, no se cuenta con información sobre personas detenidas en relación con estos hechos, por lo que los operativos de vigilancia y búsqueda continúan activos en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui