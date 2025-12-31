Sicario irrumpe en restaurante del Centro CDMX y desata BALACERA; confirman un muerto y un herido

Ciudad de México.- La violencia sigue al alza en la capital mexicana. La noche de este martes 30 de diciembre, elementos de distintas corporaciones de seguridad de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara una agresión armada al interior de un restaurante de mariscos. Este hecho dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 30 de diciembre, poco después de las 20:00 horas, tiempo local, en un restaurante ubicado sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a un costado de la Plaza Meave. Se detalló que un sujeto, hasta ahora no identificado, llegó al lugar y, sin mediar palabra alguna, comenzó a disparar de forma directa contra dos hombres que se encontraban dentro del establecimiento.

Luego de la agresión, el presunto sicario huyó del lugar. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes confirmaron que una persona en el sitio ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades puntualizaron que este masculino, hasta ahora no identificado, perdió la vida por impacto de arma de fuego en la cabeza. En tanto, el segundo masculino resultó herido. Rápidamente, arribaron a la escena paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes trasladaron a la víctima a un nosocomio para brindarle atención médica especializada.

En tanto, las autoridades capitalinas acordonaron la escena del crimen para iniciar con las diligencias correspondientes. Asimismo, los oficiales implementaron un cerco virtual, ya que las primeras indagatorias apuntaban a que el presunto agresor habría escapado a bordo de una motocicleta. Cámaras de videovigilancia de la zona ya están siendo analizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las identidades de las víctimas. No obstante, reportes periodísticos señalan de forma preliminar que el hombre fallecido habría sido identificado como Eduardo 'N'. El lesionado, por otra parte, sería un joven de 24 años, que presentaba una herida en el glúteo; de acuerdo con versiones extraoficiales, sería familiar del ahora occiso.

