Sicarios originarios de Jalisco son detenidos en Michoacán: Así fue el nuevo GOLPE al CJNG

Buenavista, Michoacán.- Michoacán, entidad en la que se desataron diversos hechos violentos este 2025 (como el homicidio del alcalde Carlos Manzo), es una de las regiones prioritarias para el Gobierno Federal, y si bien aún queda mucho para devolver la paz a los habitantes, la realidad es que, poco a poco, se han presentado avances. Por ejemplo, la reciente detención de seis presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estas acciones fueron confirmadas ayer, martes 30 de diciembre, por autoridades locales y federales. Asimismo, apuntaron que las detenciones ocurrieron en el municipio de Buenavista, considerado un punto estratégico para las operaciones del grupo criminal en la región de Tierra Caliente, y que el operativo fue parte de los recorridos de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, estrategia que busca reducir la presencia del crimen organizado en la región.

Dan duro golpe al CJNG en Michoacán. Foto: Twitter

Doble operativo en la localidad de El Corral

De acuerdo con información de fuentes de seguridad, las detenciones se realizaron en dos intervenciones distintas en la localidad de El Corral, donde elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Civil detectaron movimientos sospechosos durante labores de vigilancia.

Durante los operativos, las autoridades lograron desactivar un campamento clandestino presuntamente utilizado por CJNG, además de asegurar un importante arsenal que refuerza la hipótesis de su participación en actividades criminales de alto impacto.

Armamento y equipo asegurado

En el lugar se decomisaron siete armas largas, 18 cargadores y 447 cartuchos útiles de distintos calibres, así como chalecos tácticos utilizados para operaciones armadas. Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para su análisis e integración a las carpetas de investigación. En tanto, las personas detenidas fueron identificadas como:

Misael 'N' Alexis 'N' alias 'El Chino' Jesús 'N' conocido como 'El Chuy' Jorge 'N' apodado 'El Negro' Óscar 'N' Francisco 'N' alias 'El Zimba'

uD83DuDE94 Operativo en Buenavista Tomatlán, Michoacán: Ejército Mexicano y Guardia Civil detuvieron a 6 personas y aseguraron armamento, municiones y equipo táctico en acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. @Defensamx1 #EJERCITOMEXICANO pic.twitter.com/UI8CqtmV7v — Héroes de México GN (@Covamex1999) December 31, 2025

Presuntamente, todos serían originarios del estado de Jalisco, según los reportes preliminares. Los implicados, junto con el armamento y equipo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que continuará con las indagatorias para determinar su situación legal. Fuentes oficiales señalaron que los detenidos operarían bajo las órdenes de Santiago Quintero Magallón, alias 'El Maguey', identificado como jefe de plaza del CJNG en esta zona de Michoacán. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui