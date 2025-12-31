TRAGEDIA en Fin de Año: Voraz incendio en vivienda de Nuevo León provoca la muerte de una persona

Pesquería, Nuevo León.- No todo será esperanza y fiesta este miércoles 31 de diciembre de 2025 en el municipio de Pesquería, Nuevo León (NL), pues durante las primeras horas de este día, se reportó un voraz incendio al interior de una vivienda en la colonia Villas Regina, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno y personal de Servicios de Emergencia. Por desgracia, una persona murió en el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este miércoles 31 de diciembre, alrededor de las 02:50 horas, tiempo local, en un inmueble localizado sobre la calle Villa Antonieta, marcado con el número 321. Vecinos que olieron el humo y vieron las llamas en el segundo nivel de la vivienda dieron aviso a las autoridades mediante el 911, a lo que se movilizaron corporaciones de emergencia.

Al arribar, elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como personal del heroico cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Pesquería, confirmaron que el fuego se concentraba en un cuarto de la planta alta. De inmediato iniciaron las labores para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara al resto de la vivienda o a casas contiguas. Una vez controlado el siniestro, las autoridades realizaron una inspección del lugar.

Por desgracia, al interior de la vivienda, localizaron el cuerpo de una persona recostada sobre un colchón a nivel de suelo, dentro de la habitación afectada por el fuego. Debido al estado en el que fue encontrado el cadáver calcinado, no fue posible determinar en el sitio la identidad ni el género de la víctima. Policías municipales procedieron a acordonar la zona y resguardar el inmueble, mientras se daba aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) para el inicio de las diligencias correspondientes.

Momentos después, arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, el cual se encargó de recabar indicios para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incendio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el siniestro, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación.

Vecinos de la zona señalaron que en la vivienda residía una pareja; sin embargo, indicaron desconocer si ambas personas se encontraban al interior del domicilio al momento del incendio. Las pesquisas por este evento continuarán.

