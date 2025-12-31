Vinculan a dos hombres en Durango; uno mató a joven con un cuchillo y el otro lo ayudó a huir

Victoria de Durango, Durango.- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó que se obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Antonio 'N.' y Christian Lamberto 'N.', quienes son señalados por el delito de homicidio calificado con saña y brutal ferocidad, cometido en perjuicio de Abraham Emanuel Soto García, de 23 años de edad, quien perdió la vida a causa de una herida en el tórax provocada por arma blanca en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de diciembre de 2025, a las 20:00 horas aproximadamente, cuando el hoy occiso viajaba a bordo de una motocicleta Italika, línea FT150, color rojo, en la cual también iba como acompañante Jesús Antonio 'N.', uno de los imputados. Los tripulantes circulaban por la calle Nuez, ubicada en la colonia Las Huertas; sin embargo, al llegar al cruce con la calle Chabacanos, el acusado sacó un cuchillo y atacó en repetidas ocasiones al conductor, para posteriormente huir del lugar.

Las investigaciones del caso arrojaron que el presunto homicida escapó a bordo de una motocicleta tipo Cross, marca Veloci, color negro con rojo, en la que lo esperaba Christian Lamberto 'N', quien es señalado de participar como cómplice en la huida. Testigos de los hechos solicitaron ayuda a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato en la colonia Las Huertas.

La Fiscalía de Durango y el Agente del Ministerio Público tomaron conocimiento del caso e iniciaron con la respectiva carpeta de investigación, mientras que personal de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos al Grupo de Homicidios, se encargaron de las indagatorias pertinentes para esclarecer el crimen. Como resultado, las autoridades establecieron la probable responsabilidad de ambos en el asesinato de Abraham Emanuel Soto García.

Es por ello que se solicitó la orden de aprehensión a un juez de control, quien la expidió para que se concretara la detención de ambos sujetos. La tarde del lunes 29 de diciembre se celebró la audiencia inicial ante la autoridad judicial, quien dictó auto de vinculación a proceso en contra de los detenidos, además de la medida cautelar de prisión preventiva. Los dos permanecen en el Centro de Reinserción Social No. 1., mientras se cumple el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui