Violencia nocturna en Tijuana: Arrojan bombas molotov contra bar y se registra conato de incendio

Tijuana, Baja California.- Durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre de 2025 se registró un conato de incendio en el bar Low Low, ubicado en la Plaza China, en la Tercera Etapa del Río, en la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, en el sitio las autoridades localizaron botellas de vidrio con gasolina, las cuales presuntamente fueron utilizadas como bombas molotov.

De inmediato, al lugar arribaron agentes municipales, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas detenidas ni sospechosos; sin embargo, en este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a cualquier avance.

A pesar de que las indagatorias apenas comenzaron y aún no se cuenta con mayores indicios, se confirmó que no se reportaron personas lesionadas, víctimas mortales ni daños materiales al establecimiento. Es importante destacar que no es la primera vez que se presenta una situación similar en la localidad, ya que la violencia continúa en aumento y diariamente se registran hechos delictivos, incluidos homicidios y asaltos a mano armada.

Una muestra clara de ello ocurrió hace aproximadamente dos semanas, cuando, según Milenio, dos personas murieron tras un ataque armado al interior del bar Siete Copas, ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, esquina con la avenida 34 Sur, en Tijuana. En ese caso, las autoridades lograron detener a los responsables tras una persecución. En aquel entonces, el medio antes citado señaló que dicha zona se encuentra en pugna por el control de la venta de drogas.

En ese mismo hecho, paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al llamado declararon sin vida a una mujer de aproximadamente 35 años de edad, mientras que un hombre herido fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida. Tras el aseguramiento del área, peritos de la Fiscalía General del Estado localizaron casquillos percutidos, presuntamente de un fusil de asalto, así como el arma, la cual fue encontrada en el estacionamiento del bar.

Fuente: Tribuna del Yaqui