Ya está en casa: Hallan con vida a la menor Monserrat Abbysai tras desaparecer en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este miércoles la localización de Monserrat Abbysai Amarillas Atienzo, de 14 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en Hermosillo. Tras la activación de los protocolos de búsqueda y la colaboración de diversas instancias, la menor fue ubicada sana y salva por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De acuerdo con el registro de los hechos, la última vez que se tuvo contacto con la adolescente fue el pasado domingo 28 de diciembre en las inmediaciones de la colonia Palo Fierro, al norte de la ciudad. A partir de la denuncia interpuesta por sus familiares, se integró una carpeta de investigación y se emitieron las cédulas correspondientes para agilizar su ubicación, priorizando el despliegue operativo en las zonas circundantes al punto de desaparición.

El hallazgo se efectuó durante la tarde de este 31 de diciembre, tras diversas trabajos realizados por el personal ministerial. Una vez bajo el resguardo de las autoridades, Monserrat Abbysai fue sometida a una revisión médica y una entrevista protocolaria. Durante este proceso, la menor manifestó encontrarse en buen estado de salud y aseguró no haber sido víctima de algún hecho delictivo durante el periodo en que se mantuvo fuera de su entorno familiar.

Las primeras indagatorias del caso concluyeron que la ausencia de la joven se debió por una situación de índole familiar, descartándose con ello la comisión de cualquier delito relacionado con su desaparición. Tras corroborar que no existía riesgo para su integridad física o emocional, la autoridad procedió a realizar los trámites legales necesarios para su reintegración al núcleo familiar.

La Fiscalía mantiene su compromiso de actuar de manera inmediata ante los reportes de personas desaparecidas, priorizando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el acompañamiento y orientación a sus familias", se lee en el comunicado.

