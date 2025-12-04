Atrapan a cinco presuntos narcomenudistas en Ciudad Obregón; les hallaron 63 dosis de drogas

Ciudad Obregón, Sonora.- Fuerzas estatales y federales ejecutaron una serie de acciones de seguridad que culminaron con la detención de cinco personas y el aseguramiento de diversas dosis de sustancias ilícitas. El objetivo de este despliegue de corporaciones fue combatir el narcomenudeo y reducir la incidencia delictiva en sectores focalizados de Ciudad Obregón. El primer resultado se reportó en la colonia Cortinas.

Durante recorridos de vigilancia y prevención, personal militar y ministerial interceptó a un sujeto identificado como Humberto 'N', de 34 años de edad. Tras una revisión conforme a los protocolos de seguridad, se le encontraron 10 envoltorios de una sustancia con las características de la metanfetamina o crystal, así como dinero en efectivo, presumiblemente producto de la comercialización de dicha sustancia.

De manera simultánea, en la colonia Sochiloa, el operativo logró la detención de dos individuos, José Ricardo 'N', de 25 años, y Rody de Jesús 'N', de 20 años. En el hecho, las autoridades incautaron 33 envoltorios que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana, además de dinero efectivo. La tercera acción consistió en el cumplimiento de una orden de cateo otorgada por la autoridad judicial.

Los elementos ingresaron a un inmueble ubicado en la colonia Primero de Mayo. En el sitio fueron asegurados Laura Isabel 'N', de 38 años, y Juan José 'N', de 53 años. Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron 20 dosis de metanfetamina, así como diversos insumos utilizados para la dosificación y empaquetado de narcóticos, lo que sugiere actividades de venta al menudeo en el lugar.

Operativos conjunto AMIC-PESP-DEFENSA permite tres detenciones y el aseguramiento de narcóticos en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 4 de diciembre de 2025.- Acciones tácticas coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa… pic.twitter.com/otgriX2sNo — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 4, 2025

Tanto los cinco detenidos como la totalidad de la materia asegurada fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público. Será esta instancia la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes. Estas diligencias fueron implementadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora