Civiles armados agreden a fuerzas federales de García Harfuch en una autopista de Concordia

Concordia, Sinaloa.- Durante la tarde de este jueves 4 de diciembre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a balazos sobre la carretera Durango–Mazatlán, en las inmediaciones de la caseta de Mesillas, ubicada a la altura del municipio de Concordia, Sinaloa. Automovilistas que se desplazaban por el sector se comunicaron a las líneas de emergencias y reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias de Línea Directa, conductores que transitaban por la rúa federal señalaron que, al aproximarse a dicha plaza de cobro, comenzaron a escuchar disparos cercanos, por lo que decidieron detener su trayecto y buscar refugio ante un posible enfrentamiento armado. Trascendió que los balazos provenían desde la zona serrana que se encuentra en el mencionado tramo carretero.

La agresión se registró cerca del kilómetro 200, a la altura del restaurante de El Parejo. Ante el reporte, desde el puerto de Mazatlán se movilizaron al menos 13 camionetas oficiales con elementos de la Marina Armada de México y los acompañó un helicóptero artillado", explicó el medio anteriormente citado.

Reportan que durante la tarde se registró una fuerte balacera en la autopista Mazatlán Durango., en Concordia , Sinaloa. Varias unidades no pudieron circular pic.twitter.com/b3GCUmZiBX — Reporteros Asociados (@ReporterosAsoc2) December 5, 2025

Posteriormente se notificó que la agresión se realizó contra una unidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual se encontraba en medio de un operativo de patrullaje por la zona. Tras recibir el reporte, fuerzas federales acudieron en apoyo a sus compañeros y desplegaron labores de búsqueda para localizar a los posibles responsables, además de que aseguraron el área para evitar riesgos a los ciudadanos que circulaban en este camino.

Hasta el momento, ninguna autoridad local, estatal o federal ha confirmado si durante el ataque hubo agentes heridos, civiles afectados o personas detenidas, por lo que se espera un informe detallado por parte de las autoridades competentes en las próximas horas. Un helicóptero artillado estuvo sobrevolando desde la comunidad de Piedras Blancas hasta el Magistral como parte de las labores para dar con el paradero de los atacantes.

#Concordia uD83DuDEA8uD83DuDE94 | Elementos federales fueron atacados a balazos esta tarde mientras realizaban un operativo de patrullaje en las inmediaciones de la caseta de Mesillas, sobre la carretera Durango–Mazatlán. pic.twitter.com/oQZ5SPgeBM — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui