Descubren narcóticos en compartimentos ocultos de vehículos en frontera Sonora - Arizona

Nogales, Arizona.- La Patrulla Fronteriza emitió un informe detallando dos operaciones recientes que terminaron con el decomiso de sustancias ilícitas en la frontera entre Sonora y Arizona. Ambos sucesos tuvieron lugar en el punto de revisión migratorio estratégico situado sobre la carretera Interestatal 19, localizado aproximadamente a 45 kilómetros al norte de la frontera internacional de Nogales, Arizona.

Según la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, estos eventos, ocurrieron en fechas distintas durante las últimas semanas. En ambas situaciones participaron equipos caninos (unidades K-9) que detectaron los cargamentos. El primer suceso registrado ocurrió a finales del mes de octubre. Durante una inspección, un agente canino emitió una alerta positiva sobre un vehículo tipo sedán de color café.

Tras someter al automóvil a una segunda revisión, los oficiales confirmaron el hallazgo de un cargamento mixto de narcóticos. Se trata de 58.9 kilos de metanfetamina, 9 kilos de pastillas de fentanilo, 8.1 kilos de cocaína y poco más de 17 gramos de fentanilo en polvo. Por la diversidad y el volumen de las sustancias aseguradas, este hecho se clasifica como una de las incautaciones más grandes registradas en este punto de control durante el año en curso.

El segundo caso reportado tuvo lugar el pasado 20 de noviembre. En dicha ocasión, los oficiales fronterizos interceptaron un vehículo Jeep Commander, también de color café. Nuevamente, la alerta de un binomio canino señaló la posible presencia de droga, lo que llevó a una inspección de la estructura del auto. Durante el desmantelamiento parcial del vehículo, los agentes descubrieron que se habían realizado modificaciones en la carrocería para crear compartimentos ocultos.

Se localizaron múltiples paquetes de metanfetamina escondidos dentro de la puerta trasera del lado derecho. Como resultado de este hallazgo, dos mujeres que viajaban en el vehículo fueron arrestadas en el lugar. Tanto las personas detenidas como la totalidad de los narcóticos y los vehículos involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el procesamiento legal correspondiente y la continuación de las investigaciones federales.

Fuente: Tribuna del Yaqui