Detienen a grupo por retener a joven al norte de Sonora; le exigían pago por accidente vial

San Luis Río Colorado, Sonora.- Cinco personas fueron detenidas y un joven que había sido privado de su libertad fue rescatado, tras un despliegue de autoridades en San Luis Río Colorado. Las acciones, ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en colaboración con otras corporaciones de seguridad, terminaron en la captura de los presuntos responsables en la colonia Reforma.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos se remontan a un accidente de tránsito ocurrido en un terreno desértico conocido como "La 9 Final". Según la carpeta de investigación y la narrativa ministerial, la víctima, un joven de 21 años de edad cuya identidad no ha sido revelada, conducía una camioneta Jeep Cherokee cuando chocó accidentalmente contra otro vehículo.

Tras el choque, el conductor optó por retirarse del lugar, lo que desencadenó una persecución por parte de los ocupantes del automóvil afectado, quienes recibieron apoyo de un segundo vehículo, también tipo Jeep Cherokee. Los agresores lograron interceptar al joven, obligándolo a detener la marcha. Acto seguido, la víctima fue sometida físicamente y despojada de sus pertenencias, incluyendo 500 pesos en efectivo.

Durante el altercado, las personas que acompañaban al joven lograron evadir a los agresores y contactaron a la línea de emergencias 911. Este reporte activó los protocolos de seguridad. Mientras mantenían retenida a la víctima, los captores establecieron comunicación telefónica con los familiares del joven, exigiendo la entrega de bienes de valor bajo la amenaza de retener el vehículo de la víctima como pago por los daños del choque inicial.

La llegada de las autoridades sucedió a las 4:10 horas en la calle 31, de la colonia Reforma. En el sitio fueron arrestados tres vehículos relacionados con el ilícito y se procedió a la detención de Manuel 'N' (30 años), Juan Enfrían 'N' (21 años), Caleb Arath 'N' (28 años), María Iveth 'N' (25 años) y Yadira 'N' (21 años). Posteriormente, los cinco detenidos fueron presentados ante la autoridad judicial en una audiencia de control.

Operativo conjunto rescata a víctima golpeada y retenida en San Luis Río Colorado



-Cinco personas fueron detenidas y ya fueron vinculadas a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad



San Luis Río Colorado, Sonora, 4 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de… pic.twitter.com/ATZWYmQgCC — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 4, 2025

El juez calificó de legal la detención y, tras la formulación de imputación por parte del Ministerio Público, dictó auto de vinculación a proceso para todos los implicados. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva justificada, estableciendo además un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual se recabarán más pruebas para determinar la situación legal definitiva de los imputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora