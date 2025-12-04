Detienen a hombre por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública y golpear a policía en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la noche del miércoles 3 de diciembre, elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como José 'N.', de 29 años de edad, en la colonia Palenque, en donde él y otro sujeto suyo fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública. El arresto fue el resultado de un recorrido de prevención y vigilancia realizado en las calles de dicha demarcación.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el suceso se registró alrededor de las 21:50 horas, sobre la calle Privada Álamos, a la altura del parque recreativo del sector. En el sitio, los oficiales se percataron de la presencia de dos individuos consumiendo bebidas embriagantes, uno de ellos realizando necesidades fisiológicas en plena calle. El otro implicado no fue identificado, pero se indicó que se trata de un masculino de 45 años.

Al momento de abordarlos, los sospechosos adoptaron una actitud evasiva y uno amenazó a los policías con llamar a otras personas para evitar su arresto. Mientras le colocaban las esposas, José 'N.' le propinó un golpe en el rostro a uno de los agentes y posteriormente comenzó a lanzar patadas, por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza para someterlo y controlar la situación. Al mismo tiempo que se detuvo al otro individuo.

El agresor fue identificado por las autoridades como identificado como José 'N.', de 29 años de edad.

Una vez concretada la aprehensión, el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana, donde se ordenó que el agresor fuera puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica en las próximas con base en las indagatorias complementarias. Con respecto al acompañante, las autoridades locales indicaron que fue remitido ante el Juez Cívico por el delito que resulte.

En otro caso similar registrado el miércoles 3 de diciembre en Nogales, una persona del sexo masculino fue detenida en el interior de un establecimiento comercial, en donde supuestamente intentaba ejecutar un robo. Esto sucedió en la colonia Álamos, en donde se encuentra una sucursal de la cadena de la tienda Waldo's, actualmente clausurada. Elementos policíacos lo detuvieron y lograron asegurar la mercancía.

#Seguridad | Aprovechó la suspensión de Waldo's: Sorprenden a joven ladrón dentro de sucursal en Nogales uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/bVsCcutRLf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui