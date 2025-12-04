Ejecutan a adulto mayor frente a iglesia de Ciudad Obregón; sicarios lo sorprendieron a tiros

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de este jueves 4 de diciembre, se registró un nuevo hecho violento en el sector poniente de Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 19:20 horas, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública. El ataque tuvo lugar sobre la calle De la Rioja, entre Córdova y Toledo. Según la información recabada en el sitio, la víctima se encontraba caminando a pie, cuando pasó frente a la iglesia cristiana 'Congregación Jesús mi Fiel Pastor'.

En ese punto, el hombre fue presuntamente interceptado por sujetos armados quienes accionaron armas de fuego en su contra, dejándolo tendido sobre la carpeta asfáltica, para inmediatamente darse a la fuga. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial, el agredido fue identificado como Juan, un hombre de la tercera edad de aproximadamente 80 años. La escena del crimen fue acordonada y resguardada para preservar los indicios balísticos. En el operativo de seguridad participaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar).

El cuerpo del adulto mayor quedó tendido sobre la calle

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales e identificación de la víctima. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui