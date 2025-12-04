FATAL ACCIDENTE: Volcadura en carretera vieja a Cananea deja un muerto y un herido de gravedad

Cananea, Sonora.- La madrugada de este jueves 4 de diciembre de 2025 se registró un fatal accidente que cobró la vida de una persona y dejó a otro gravemente herido, en hechos ocurridos sobre la carretera vieja a Cananea, Sonora, una zona que en los últimos meses ha sido señalada por su alto riesgo debido a la falta de iluminación y lo sinuoso del camino.

Según los primeros reportes de las autoridades que acudieron al lugar, el percance ocurrió cuando los dos hombres viajaban a bordo de un vehículo compacto que terminó fuera de la carpeta asfáltica tras perder el control. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, pero se confirmó que ambas personas involucradas son de sexo masculino.

Volcadura en carretera vieja a Cananea deja un muerto y un herido de gravedad

Tras el impacto, uno de los ocupantes perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones. El otro resultó con heridas de consideración y fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, quienes realizaron las maniobras de estabilización antes de trasladarlo de urgencia a un hospital de la región. Su estado de salud fue reportado como crítico. De acuerdo con los primeros indicios, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente. Aunque la investigación continúa abierta, autoridades no descartan que las condiciones de la vialidad y la posible falta de visibilidad también hayan contribuido al siniestro.

Elementos de Policía Municipal de Cananea, Estatal y Guardia Nacional (GN) arribaron al sitio para acordonar el área, controlar el tráfico y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo y recogió evidencia para integrar la carpeta de investigación que determinará las causas exactas del suceso.

La trágica escena se prolongó durante varias horas de la madrugada, mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes. Vecinos y automovilistas que transitaban por la zona manifestaron su preocupación por la frecuencia de accidentes registrados en ese tramo carretero, reiterando el llamado a mejorar la seguridad vial. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo condiciones que disminuyan la capacidad de reacción, especialmente durante la noche y madrugada.

