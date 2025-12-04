(IMÁGENES SENSIBLES) Horror en Ciudad Obregón: Mujer es atacada a machetazos al tirar la basura

Ciudad Obregón, Sonora.- Una historia de horror es la que se está viralizando en redes sociales, pues un joven llamado Miguel Guevara denunció mediante una publicación que su hermana fue atacada con un machete la noche del pasado martes 2 de diciembre de 2025, cuando salió a tirar la basura en la calle Morelos, esquina con Tamaulipas, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Según su publicación, la agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas, después de que la víctima dejó sus pertenencias en su vehículo al salir de su trabajo y después se dirigió a tirar la basura para poder irse a su casa. De acuerdo con el relato difundido por el usuario identificado como Miguel, un hombre armado con un machete se acercó a la joven y le exigió sus pertenencias.

Al responder que no llevaba nada y mostrarle los bolsillos vacíos, el sujeto presuntamente la atacó, provocándole una herida en la rodilla derecha. Miguel detalló que el agresor lanzó tres machetazos adicionales: dos en la pierna y uno más en la costilla. La joven logró correr y pedir auxilio, tras lo cual subió a su automóvil para pedir ayuda a su pareja, quien la trasladó a un hospital. Según la familia, fue atendida de inmediato y se encuentra fuera de peligro.

El denunciante advirtió que el ataque ocurrió a pocos metros de la Secundaria Federal No. 1, en una zona concurrida por mujeres y estudiantes, por lo que pidió a la comunidad extremar precauciones. "Hago esta publicación no para llamar la atención, sino para alertar a toda la ciudad. Hoy fue mi hermana… mañana puede ser cualquiera. Da tristeza y coraje pensar que hoy en día una mujer no puede salir ni siquiera a tirar la basura sin temor por su vida", escribió el joven en su publicación.

Atrapan a sujeto con machete

Por su parte, las autoridades municipales de Cajeme informaron en un boletín sobre la detención de un hombre armado con un machete en la calle Morelos y Miguel Alemán, aunque no confirmaron si se trata del mismo individuo señalado en la denuncia. "El segundo hecho ocurrió en la intersección de Miguel Alemán y Morelos, donde elementos policiales aseguraron a un individuo en flagrancia portando un arma blanca tipo solera. El sujeto, identificado como José Isidro 'N', de 23 años de edad, fue detenido por la presunta portación de arma blanca y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes", señala el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Fuente: Tribuna del Yaqui