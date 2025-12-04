Irrumpió en domicilio ajeno y abusó de una persona en Edomex: fue capturado y vinculado

Atlacomulco, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que un individuo identificado como Fabián 'N', fue detenido y procesado ya que enfrenta un proceso legal tras ser señalado como presunto responsable del delito de abuso. La autoridad judicial determinó procedente la vinculación a proceso luego de evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Dichos datos apuntan a la presunta participación del imputado en los hechos ocurridos en el municipio de Atlacomulco. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ilícito tuvo lugar el pasado 30 de octubre, cuando la víctima se encontraba al interior de su domicilio, a donde el ahora detenido ingresó y, presuntamente, llevó a cabo la agresión. Tras recibir la denuncia correspondiente, la Fiscalía inició los protocolos de actuación necesarios.

Esto le permitió recabar evidencias suficientes para solicitar a un juez una orden de aprehensión en contra del sospechoso. Una vez otorgado el mandamiento judicial, elementos de la Policía de Investigación concretaron la detención de Fabián 'N'. Posteriormente, el sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social ubicado en El Oro, quedando a disposición del Órgano Jurisdiccional para determinar su estatus legal.

Durante la audiencia inicial, el juez de control analizó las pruebas expuestas y resolvió vincularlo a proceso. Como parte de la resolución, fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se podrán aportar más información. Asimismo, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido mientras se desarrolla el juicio y se dicta una sentencia definitiva.

#AProceso

Un individuo identificado como Fabian “N” fue vinculado a proceso una vez que la #FiscalíaEdoméx acreditara su posible participación en el delito de violación, hechos ocurridos en el municipio de #Atlacomulco.https://t.co/gXv2z0RtvX pic.twitter.com/U8zFB2E3aX — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui