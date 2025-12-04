Le dieron varios balazos: Ejecutan a joven de 26 años en su propia vivienda al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La ejecución a balazos de un hombre se registró en un domicilio de la colonia Los Alamitos, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa, durante la noche del miércoles 3 de diciembre de 2025. Los agresores irrumpieron en el sitio y le dispararon al masculino hasta que lo privaron de la vida, para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso, identificado preliminarmente como Jorge 'N.', de 26 años de edad, se encontraba en su residencia que se sitúa en la calle Arnulfo Rodríguez, entre Solón Sabre y Libra, cuando se suscitó el ataque armado. El homicidio se perpetró sobre un callejón de terracería que se encuentra en dicha demarcación, muy cerca del sector Las Cucas y Los Mezcales.

El homicidio ocurrió alrededor de las 21:40 horas de la noche, cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el callejón de terracería Arnulfo Rodríguez, entre Libra y Solón Sabre, a unos metros de la avenida Álvaro Obregón", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) arribaron al lugar de los hechos como primeros respondientes y localizaron a la víctima, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y, tras una breve valoración, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, los uniformados procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa fue notificada sobre el asesinato del joven y personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo en el área, mientras que agentes de investigación se encargaron de las primeras indagatorias del caso. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

