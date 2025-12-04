Le hallaron varios artículos: Cae otra joven por robo a tienda departamental en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante un recorrido de prevención y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría de Marina (Semar) efectuaron la detención de una mujer identificada como Jaqueline 'N.', de 27 años de edad, por su presunta participación en un robo a una conocida tienda departamental ubicada en la salida norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora.

De acuerdo con un informe oficial de la corporación, las autoridades, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), fueron alertadas sobre la presencia de una persona del retenida por un supuesto hurto en dicho establecimiento, por lo que los uniformados se movilizaron al sitio. En el lugar, los agentes se entrevistaron con empleados del lugar, quienes señalaron a la joven.

El personal de tienda indicó que la fémina presuntamente sustrajo diversos artículos sin realizar el pago correspondiente y, al no poder acreditar la compra, los oficiales procedieron a efectuar el arresto por el delito de robo a comercio. Posteriormente, Jaqueline 'N.' y los productos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se define su situación legal con base en las respectivas indagatorias.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrendó su compromiso con la prevención del delito y la protección de la ciudadanía mediante acciones permanentes de vigilancia. Cabe mencionar que esta detención se une a otra que se concretó en una tienda departamental situada en la colonia Hidalgo, también en Ciudad Obregón, en donde se detuvo a una joven de 25 años, identificada como Marisela 'N'.

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial que se encuentra en la esquina del boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como calle 200, y calle Yucatán. La sospechosa fue señalada por trabajadores del negocio de no realizar el pago correspondiente de la mercancía y de mostrar una actitud agresiva. Es por ello que policías municipales, así como integrantes de la Marina, consiguieron recuperar un bolso de mano y varios sets de ropa interior de distintas marcas.

Marisela 'N' fue detenida por presunto robo a una tienda departamental ubicada en la colonia Higaldo.

Fuente: Tribuna del Yaqui