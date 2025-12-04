Le ofrecieron trabajo falso: Procesan a sujetos que secuestraron a hombre en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves sobre el proceso penal iniciado en contra de Carlos 'N' y Abel 'N', quienes fueron detenidos recientemente y presentados ante la autoridad judicial por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Durante la audiencia inicial de control de detención, el juez de la causa calificó de legal la aprehensión de ambos sujetos.

También determinó imponerles prisión preventiva justificada como medida cautelar, garantizando así su permanencia bajo custodia mientras avanza el procedimiento legal. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se imputan a los detenidos tienen su origen hace aproximadamente 1 mes. Las indagatorias señalan que los acusados habrían utilizado un esquema de engaño basado en una falsa oferta laboral para atraer a la víctima.

Bajo esta premisa, lograron convencer al afectado de trasladarse desde su casa en el poblado de Bataconcica, perteneciente al municipio de Bácum, hasta Ciudad Obregón. Una vez que la víctima arribó al punto de encuentro, un domicilio situado en la colonia Valle Dorado, la promesa de trabajo se transformó en un secuestro. Durante un periodo cercano a los 30 días, la persona fue retenida en dicho inmueble en contra de su voluntad.

Durante este tiempo, se presume que los imputados ejercieron presión psicológica y amenazas, utilizando la intimidación con armas y advertencias contra la familia del afectado para obligarlo a participar en diversas actividades ilícitas. El desenlace de este cautiverio ocurrió el pasado 1 de diciembre, cuando la víctima aprovechó un descuido en la vigilancia de sus captores para contactar a la línea de emergencias 911.

Este reporte activó un despliegue por parte de elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Secretaría de Marina (Semar). Al arribar al sitio, las fuerzas del orden lograron rescatar a la víctima y procedieron a la detención de Carlos 'N' y Abel 'N'. En el lugar de los hechos también se aseguró un arma de fuego tipo pistola con su cargador abastecido, la cual fue puesta a disposición de las autoridades como elemento de prueba.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 4, 2025

Respecto a la situación jurídica de los imputados, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, un derecho legal que otorga más tiempo antes de que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso. Por lo tanto, la resolución final sobre la vinculación quedó pendiente para una próxima audiencia, manteniéndose vigente la prisión preventiva.

Fuente; Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora