No lo pudieron salvar: Joven muere en un hospital tras ser atacado a tiros al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del miércoles 3 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de una persona del sexo masculino, quien fue víctima de un ataque a balazos que se registró en la colonia Guadalupe Victoria, ubicada al oriente de Culiacán, Sinaloa. El sujeto murió después de su ingreso a un hospital de la capital del estado, a pesar de los esfuerzos realizados por los médicos de guardia que intentaron salvarle la vida.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el fallecido fue identificado como Omar Guadalupe 'N.', de 28 años de edad. Una vez que el personal médico confirmó el deceso del individuo, agentes de investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se trasladaron al nosocomio para realizar las respectivas diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo).

Personal médico de guardia notificó el deceso del paciente a las líneas de emergencias del 911 alrededor de las 23:20 horas, lo que generó la movilización de las diferentes corporaciones policíacas", explicó el medio anteriormente citado.

Lesionan a disparosuD83DuDCA5 a hombre en un domiciliouD83CuDFE1 de la Guadalupe Victoria en CuliacánuD83DuDCCD pic.twitter.com/x1sqdmsFIq — Línea Directa Portal (@linea_directa) December 4, 2025

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Aproximadamente a las 18:50 horas del miércoles, las diferentes corporaciones policíacas fueron alertadas sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el interior de un domicilio ubicado en el cruce de la calle Fray Bernardo de Sahagún y avenida José C. Valadez, en la mencionada colonia. Luego de recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar de los hechos, en donde confirmaron la presencia de la víctima.

Los uniformados solicitaron la intervención de la Cruz Roja Mexicana, por lo que paramédicos de la benemérita institución acudieron al llamado y realizaron el respectivo traslado de Omar Guadalupe 'N.' hacia un hospital cercano, en donde posteriormente falleció. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo en el lugar de los hechos, en donde se aseguraron algunos casquillos percutidos de arma de fuego que quedaron esparcidos.

uD83DuDEA8uD83DuDD2B Muere en el hospital el hombre herido a balazos en la colonia Guadalupe Victoria

Omar Guadalupe “N”, de 28 años, perdió la vida tras no superar las heridas ocasionadas en el ataque registrado este miércoles en un domicilio al oriente de Culiacán. https://t.co/Znjl9RkUAG pic.twitter.com/1kJrteq51u — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui