No logró escapar: Sujetos armados dan alcance a sujeto y lo asesinan al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Sonora iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos violentos ocurridos la noche de ayer miércoles 4 de diciembre, donde un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado. El crimen tuvo lugar en la vía pública del fraccionamiento Villa del Palmar, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con la información obtenida, el suceso se registró aproximadamente a las 22:34 horas. El afectado, quien posteriormente fue identificado con el nombre de Ángel Joaquín 'N', de 30 años de edad y originario de la misma ciudad, fue interceptado por sujetos armados. Según versiones extraoficiales, el hombre habría sido objeto de una persecución por parte de presuntos sicarios antes de dispararle.

El trayecto terminó sobre la calle Villa Márquez, entre Villa Amanecer y Villa Clara, frente al domicilio marcado con el número 52. Fue en este punto donde los agresores lograron darle alcance y accionaron armas de fuego en su contra. Tras recibir el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras realizar la revisión correspondiente, confirmaron que la persona ya había muerto.

El primer reporte forense indica que la víctima presentaba tres impactos de bala en el cuerpo, uno de ellos localizado en la región de la frente y dos más en la espalda. La escena del crimen fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Minutos más tarde, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar el procesamiento del área.

Durante las diligencias periciales, los especialistas lograron localizar y asegurar cinco casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para su análisis balístico. Finalmente, el cuerpo fue trasladado por el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) a sus instalaciones para la realización de la necropsia de ley y los trámites legales para confirmar su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui