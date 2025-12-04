¡Otra vez los de la Marina! Elementos de Semar chocan contra Policía Estatal y vehículo particular en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, una unidad de la Secretaría de Marina (Semar) fue la protagonista de un accidente vial, en esta ocasión al chocar contra una unidad de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y posteriormente al estrellarse contra un vehículo privado; aquí los detalles de los hechos.

El choque tuvo lugar poco después de las 12:00 horas de este jueves 4 de diciembre de 2025, donde una camioneta de la Semar con el folio 400435 impactó a una unidad de la Policía Estatal con el número 15616, esto en el fraccionamiento Privadas del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón, entre la calle Santa Carolina y Santa Beatriz. Producto de este choque, ocasionó que posteriormente el automóvil de la Marina se estrellara contra un sedán Ford Mustang de color gris que estaba estacionado sobre la acera oriente de la calle.

Elementos de Semar chocan contra Policía Estatal y vehículo particular en Ciudad Obregón

Por los hechos, no quedaron personas lesionadas, siendo únicamente los daños materiales, por lo que se procedió a tomar nota de lo sucedido, para realizar el deslinde de responsabilidades y que se le procediera a hablar a la aseguradora. De acuerdo con lo señalado en el lugar de los hechos, fue la camioneta de la Marina la que tuvo la responsabilidad del percance.

No es el primer choque de la Marina

Cabe señalar que el pasado 29 de noviembre, una camioneta de la Marina protagonizó un aparatoso choque en la Carretera Federal México 15 a la altura de la colonia Centro en Esperanza, justo en el retorno de las calles Talamantes y Sinaloa, donde, por conducir a exceso de velocidad, una patrulla de la Semar se impactó con tres vehículos, resultando varias personas lesionadas.

Según lo que se dijo, es que los elementos habrían estado en una persecución cuando perdieron el control de la unidad y se estrellaron contra un Toyota Avanza de modelo reciente, luego contra un Ford Explorer de color negro y finalmente contra un vehículo Chevrolet de caja larga. En redes sociales, los ciudadanos criticaron el hecho de que sean los vehículos de la Marina quienes se vean constantemente implicados en diversos accidentes automovilísticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui