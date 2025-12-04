Otro morenista a la lista negra: Revocan visado a alcalde de San Felipe, Baja California

San Felipe, Baja California.- El presidente municipal de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino López, confirmó que su visa para ingresar a los Estados Unidos fue revocada por autoridades migratorias de dicho país. El hecho tuvo lugar la noche del martes 2 de diciembre en el puerto fronterizo de Calexico, California. De acuerdo con los reportes y la información corroborada por medios regionales, el proceso se realizó bajo la supervisión de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante el procedimiento, el funcionario municipal fue notificado sobre la cancelación de su visado. Según lo trascendido, el personal de migración aludió a la existencia de supuestos "antecedentes y vínculos" en su expediente, aunque no se ofrecieron detalles específicos ni pruebas concluyentes en ese momento sobre dicha información. Apenas unas horas antes de su traslado a la frontera, Dagnino López había comparecido ante el Congreso del Estado de Baja California.

En dicha sesión, acompañado por su equipo de trabajo y regidores, presentó la propuesta de la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal, cumpliendo con sus obligaciones legislativas y administrativas antes de intentar el cruce hacia territorio estadounidense. Ante la situación, el alcalde optó por la transparencia y utilizó sus redes sociales institucionales para comunicar los hechos a la ciudadanía de San Felipe.

Otra revocación, de visa de turista, por parte del gobierno de Estados Unidos



Ahora fue a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California



Asegura no saber las razones de esta decisión #NoticiasRedMX pic.twitter.com/zxsMc9tvN0 — Noticias RedMX (@noticiasredmx) December 4, 2025

En su mensaje, Dagnino López explicó que se encontraba realizando el trámite correspondiente para solicitar un permiso de turista (I-94) cuando fue informado de la decisión consular. Subrayó que, hasta la fecha, desconoce las causas que motivaron esta determinación por parte del gobierno estadounidense y señaló que este tipo de revocaciones administrativas han ocurrido recientemente a diversos actores políticos tanto a nivel estatal como nacional.

El munícipe hizo hincapié en que este contratiempo es de índole estrictamente personal y migratoria, por lo que no tiene repercusión alguna en el ejercicio de sus facultades como alcalde. Dagnino López reafirmó su compromiso con la legalidad y aseguró que sus funciones, responsabilidades y la agenda institucional del Ayuntamiento de San Felipe continúan operando con total normalidad. Asimismo, se comprometió a mantener informada a la población sobre cualquier actualización respecto a este proceso.

#SanFelipe

Revoca EE. UU. Visa al Presidente Municipal de San Felipe, Baja California, José Luís Dagnino López.



Así lo dio a conocer el primer edil. pic.twitter.com/NMOlJMnOla — Berenice (@BereniceDiazG) December 4, 2025

José Luis Dagnino López, originario de Guasave, Sinaloa, ha desarrollado la mayor parte de su vida y carrera en San Felipe. Su figura es central en la historia reciente de la región, al haber sido uno de los principales gestores para la municipalización del puerto. Tras presidir el Concejo Fundacional, se convirtió en el primer alcalde electo de la nueva demarcación, consolidando la autonomía administrativa de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui