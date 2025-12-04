Por no hacer el alto: Imprudencia al volante causa otro aparatoso accidente en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 4 de diciembre de 2025 se registró un nuevo accidente de tránsito en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en el que se vieron involucrados dos automóviles particulares que colisionaron entre sí. Afortunadamente, las autoridades locales no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración entre ambos vehículos implicados en el hecho.

De acuerdo con información preliminar, el incidente automovilístico se suscitó en la intersección de las calles Coahuila y Cajeme, al norte de la localidad. El percance vial implicó a un vehículo Mazda CX-5 y a un automóvil compacto de la marca Chevrolet, presuntamente de la línea Onix. Testigos del choque señalaron que uno de los conductores presuntamente no hizo el alto correspondiente e invadió la circulación preferencial de la otra unidad automotriz.

Trascendió que personal de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio para la revisión preventiva de las personas afectadas, aunque se confirmó que ninguna presentaba lesiones de consideración y no se requirió de ningún traslado a un hospital de la región. Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal realizaron las investigaciones para elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) y deslindar responsabilidades.

El accidente de tránsito se registró en el cruce de las calles Coahuila y Cajeme.

Durante las labores correspondientes, la circulación se tornó lenta hasta que finalmente se retiraron las unidades involucradas y restableció el tránsito vehicular. Constantemente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hace llamados para exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de accidentes, las principales causas por las que ocurren.

En otro hecho similar registrado el miércoles 3 de noviembre, dos automóviles se vieron implicados en un choque en la intersección del bulevar Náinari y calle Huatachive. De forma preliminar se informó que el responsable fue el ocupante de un vehículo Hyundai i10, color gris y modelo reciente, quien presuntamente ignoró el alto reglamentario y le cortó circulación a un automóvil Nissan Versa, el cual sufrió una volcadura a su costado derecho.

#Seguridad | TREMENDA VOLCADURA en Ciudad Obregón: Vuelca vehículo tras fuerte choque en la Náinari y Huatachive uD83DuDEA7uD83DuDE99https://t.co/6ho6Lb6BZO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui