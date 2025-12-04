Reportan allanamiento de predio y hallan a sujeto armado con escopeta al norte de Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Magdalena confirmó la detención de un sujeto de sexo masculino por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y portación ilegal de arma de fuego. Los hechos, ocurridos el pasado lunes 2 de diciembre, provocaron la movilización de elementos preventivos tras recibir una denuncia ciudadana a través de la línea de emergencias.

De acuerdo con el informe emitido por la corporación, los agentes se trasladaron a un predio, donde se entrevistaron con el encargado de mantenimiento del lugar. El testigo relató a los oficiales que, momentos antes, un hombre había ingresado a las instalaciones sin autorización. Según la declaración recabada en el sitio, existe un historial de conflictos previos relacionados con la propiedad entre el intruso y los encargados del terreno.

Al solicitarle que abandonara el área, el sujeto se negó, por lo cual solicitó el apoyo policial. Tras recabar las características físicas del individuo, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Minutos más tarde, localizaron a la persona señalada, quien fue identificada como Marcos 'N', de 35 años de edad. Al momento de ser interceptado por las autoridades, el hombre portaba un arma de fuego larga.

Durante el interrogatorio inicial en el lugar de los hechos, el detenido argumentó que su presencia en la zona obedecía a la búsqueda de su hija y aseguró que el arma que cargaba era utilizada exclusivamente para actividades de cacería. No obstante, al no acreditar la legal portación del armamento ni justificar su estancia en la propiedad privada, se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos de actuación policial.

El arma incautada fue descrita en el reporte técnico como una escopeta calibre 12 milímetros, de color negro con empuñadura de madera y la inscripción "Chene" grabada en un costado. Asimismo, se decomisaron tres cartuchos útiles de color café y un portafusil negro. Debido a la naturaleza del hallazgo, el caso trascendió la jurisdicción local. Marcos 'N' fue trasladado a la comandancia de la Policía Municipal para la certificación médica y revisión de antecedentes.

El arma que le fue decomisada al ahora detenido

Posteriormente, tanto el detenido como el arma y las municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). Será dicha instancia federal la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del implicado y establecer las sanciones que marca la ley, tanto por la invasión al inmueble como por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora