Sin piedad alguna, gatilleros irrumpen en una vivienda y asesinan a 'El Pachuco' en Nuevo León

García, Nuevo León.- Durante la madrugada de este jueves 4 de diciembre de 2025 se registró un operativo de seguridad por el asesinato a balazos en una vivienda de la colonia Portal de Lincoln, ubicada en el municipio de García, Nuevo León. Los primeros reportes indican que sujetos armados irrumpieron en el referido domicilio, en donde ejecutaron a una persona del sexo masculino, quien fue identificado preliminarmente como Juan 'N.', de 48 años de edad, alias 'El Pachuco'.

De acuerdo con información proporcionada por POSTA Nuevo León, el violento hecho tuvo lugar en el interior de una residencia situada sobre la calle Portal de Atenco, en su cruce con Portal de Ocotlán, en la mencionada demarcación. Vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que corporaciones policíacas se movilizaron y acudieron al llamado. Luego del reporte ciudadano, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron los primeros en llegar.

Una vez en el lugar, los uniformados confirmaron la presencia de un hombre sin vida dentro de la propiedad, por lo que la zona fue acordonada de inmediato. Trascendió que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y versiones extraoficiales señalan que era originario del estado de Zacatecas. Las autoridades realizaron un recorrido en el área para intentar obtener material de las cámaras de videovigilancia que se encuentran ahí.

La Fiscalía mantiene diversas líneas de investigación abiertas. Entre ellas, no se descarta un ataque directo, debido a la forma en que ocurrió el hecho dentro del domicilio de la víctima. También se revisan posibles antecedentes relacionados con amenazas, disputas personales o vínculos con actividades delictivas, aunque hasta ahora no hay información confirmada que permita establecer un móvil claro", detalló el medio anteriormente citado.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se integró a las labores, encargándose de los trabajos de campo y de las primeras averiguaciones del caso. Peritos criminalistas revisaron el interior del domicilio para determinar cuántos disparos fueron realizados y el tipo de arma utilizada. Después de que concluyeron las pesquisas de ley, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

