Sólo tenía 19 años: Localizan a joven ejecutado a balazos junto a narcomensaje en Culiacancito

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este jueves 4 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo de una persona ejecutada a balazos a un costado del dren que atraviesa la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, ubicada al poniente de Culiacán, Sinaloa. Trascendió que el cuerpo presentaba huellas de tortura y fue encontrado junto a una cartulina de color amarillo fosforescente, la cual tenía escrito un mensaje intimidante.

Según un informe actualizado proporcionado por medios locales, las autoridades identificaron al hoy occiso como Fernando 'N.', de 19 años de edad. Preliminarmente se informó que el fallecido era de complexión regular y tez morena clara, además vestía una playera de color blanco y un pantalón de mezclilla en color azul al momento de ser localizado en medio de unos terrenos baldíos que se ubican en el mencionado sector.

El reporte se registró minutos antes de las 8 de la mañana de este jueves, donde se informó al servicio de emergencias 911 sobre una persona sin vida, en una zona donde se localizan terrenos campestres ubicado a unos 100 metros al sur del dren anteriormente mencionado y a unos 500 metros al poniente del camino que conduce de Bellavista a Valle Alto", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Investigación (PDI) se movilizaron hacia el sitio y confirmaron la presencia de un cadáver que se encontraba tirado boca abajo entre la maleza del lugar. El área quedó acordonada para preservar las evidencias, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicó la autopsia de ley. Una vez concluidas las pruebas forenses, el cadáver quedó bajo resguardo del Ministerio Público y familiares acudieron a identificarlo para que pudiera ser entregado, y en las próximas horas se pueda realizar el servicio funerario. Hasta el momento se desconocen los datos sobre los responsables.

