Sorprenden a pareja con más de 300 dosis de narcóticos y dinero en efectivo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones enfocadas en la seguridad pública y el combate al narcomenudeo en la ciudad de Hermosillo, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutaron un operativo que permitió la detención de dos individuos y el decomiso de un cargamento de sustancias ilícitas.

Las labores de inteligencia e investigación llevaron a los agentes hasta la colonia Real del Carmen. Fue sobre la calle Las Palmas, entre Baldoma y Martha Félix, donde las fuerzas del orden interceptaron a los sospechosos. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Francisco Ramsés 'N', de 25 años, y Sandra Marisol 'N', de 31 años de edad. Durante la inspección, se localizó en posesión de los señalados una mochila de color gris.

Ahí dentro se resguardaba una cantidad importante de envoltorios con características propias de narcóticos listos para su distribución. El inventario de lo asegurado detalla un total de 260 dosis de hierba verde y seca, con las características físicas de la marihuana, distribuidas en 196 envoltorios transparentes de color rosa y 64 de color azul. Asimismo, se incautaron 40 envoltorios grises que contenían una sustancia granulada de color blanco.

Su contenido fue analizado e identificado como metanfetamina. Además de las sustancias, se aseguró dinero en efectivo en distintas denominaciones, presuntamente producto de la actividad ilícita. Tras el aseguramiento, tanto los dos detenidos como la materia probatoria fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

Dicha instancia será la encargada de dar seguimiento a los procedimientos legales y continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los implicados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con estas acciones, mantiene su línea de trabajo conjunta para inhibir conductas delictivas en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora